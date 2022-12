Aleam dá posse ao governador Wilson Lima, neste domingo (1°)

Redação AM POST

A presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade (União Brasil) dará posse ao governador do Estado do Amazonas Wilson Lima (União Brasil) e ao vice-governador, Tadeu de Souza (Avante), em solenidade que acontece, neste domingo (01), no Teatro Amazonas, a partir das 17 horas.

O rito de posse está previsto na Constituição do Estado do Amazonas. Segundo o Art. 50, o governador do Estado e o vice-governador tomarão posse perante Assembleia Legislativa, no dia primeiro de janeiro do ano subsequente ao da eleição, prestando o compromisso de “manter, defender e cumprir as Constituições da República e do Estado, observar as leis, preservar a cultura e os valores amazônicos e promover o bem geral

do povo amazonense”.

A chegada do governador está prevista para as 16h50. Na entrada principal do prédio, ao lado do vice-governador, ele será recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, que os conduzirá a uma sala do Teatro onde aguardarão o inicio da cerimônia.

Após a composição da mesa com as autoridades civis, militares e eclesiásticas e a interpretação do Hino Nacional Brasileiro, pela cantora Ketlen Nascimento, o presidente Roberto Cidade convida o governador Wilson Lima a prestar seu compromisso legal. O mesmo acontece, em seguida, com o vice-governador Tadeu de Souza.

A sessão solene prossegue com a leitura dos termos de posse pelo secretário geral da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que serão em seguida assinados pelos empossados, pelo presidente do Legislativo e subscrito pelos deputados. Na última parte da solenidade, o governador profere seu discurso.

Ao término da solenidade de posse, ocorrerá a cerimônia de Aposição da Faixa de Governador, sob a responsabilidade do Cerimonial do Governo do Estado.

Empossado, o governador Wilson Lima será conduzido à área externa do Teatro, onde concederá entrevista coletiva à imprensa.

Como parte final da programação, ele receberá honras limitares e passará em revista à tropa da Polícia Militar, postada na parte frontal do Teatro Amazonas.