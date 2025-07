Aleam define Fundação Getulio Vargas como banca organizadora do concurso público de 2025

Notícias do Amazonas – A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) definiu a Fundação Getulio Vargas (FGV) como a banca organizadora responsável pela aplicação das provas do concurso público de 2025 do Parlamento Estadual. O anúncio marca uma nova fase no cronograma do certame, que não é realizado há mais de 14 anos e tem sido aguardado com grande expectativa pelos concurseiros da região.

Reconhecida nacionalmente por sua credibilidade e experiência em concursos públicos, a FGV será responsável por toda a logística da seleção, desde a elaboração das provas até a correção e publicação dos resultados. A escolha da banca atende ao compromisso da Aleam com transparência, isonomia e eficiência no processo seletivo, que promete ser um dos maiores já realizados pela instituição.

O concurso prevê a oferta de 100 vagas para chamamento imediato, sendo 60 destinadas a cargos de nível superior e 40 para cargos de nível médio, além de 200 vagas para formação de cadastro reserva. A expectativa é de que o edital com todas as regras do certame, incluindo conteúdo programático e cronograma detalhado, seja publicado nas próximas semanas.

A realização do concurso atende não apenas à necessidade de renovação do quadro de servidores, mas também à demanda crescente por qualificação técnica no serviço público legislativo estadual.

A FGV possui experiência comprovada em concursos de alta concorrência em todo o país, sendo responsável por seleções de órgãos como Senado Federal, Tribunal de Contas da União e diversas Assembleias Legislativas.