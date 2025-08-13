A notícia que atravessa o Brasil!

Aleam realiza ação de vacinação em homenagem ao Dia Nacional da Saúde

Servidores da Aleam recebem vacinas contra diversas doenças e recebem orientações sobre prevenção e cuidados com a saúde.

Por Beatriz Silveira

13/08/2025 às 21:56

Notícias do Amazonas –  Em comemoração ao Dia Nacional da Saúde, celebrado em 5 de agosto, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizou uma campanha de vacinação voltada aos servidores da Casa. A ação foi organizada pela Diretoria de Saúde, em parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS) Theomário Pinto da Costa, localizada no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, e aconteceu no mini plenário Cônego Azevedo.

A iniciativa reforçou o compromisso do Parlamento estadual com a saúde e o bem-estar de seus colaboradores, oferecendo imunizantes contra hepatite B, difteria e tétano (DT), febre-amarela, tríplice viral e Covid-19. No total, 96 servidores participaram da ação, recebendo 70 doses de hepatite B, 60 de DT, 60 de tríplice viral, 24 de Covid-19 e 20 de febre-amarela.

Leia também: Edson Fachin é eleito presidente do STF; Alexandre de Moraes será vice

O diretor de Saúde da Aleam, Arnoldo Andrade, destacou a relevância da vacinação como ferramenta de prevenção. “Doenças como poliomielite e coqueluche foram drasticamente reduzidas graças à imunização. Além de proteger, a ação também busca orientar os servidores sobre a importância das vacinas”, ressaltou.

Com um calendário permanente de ações voltadas à saúde, a Aleam já prepara as próximas campanhas. Em outubro, será promovida a campanha Outubro Rosa, voltada à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Em novembro, os servidores poderão participar do Novembro Azul, que incentiva cuidados com a saúde masculina e prevenção do câncer de próstata.

A Gerência de Atendimento à Saúde informou que as inscrições para o Outubro Rosa estarão abertas entre os dias 1º e 7 de outubro, e a programação completa será divulgada ao final de setembro.

