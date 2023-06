Alegorias gigantes dos bumbás Caprichoso e Garantido chegam na concentração do Bumbódromo de Parintins

O trajeto das alegorias dos bois Caprichoso e Garantido pelas ruas de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) anunciam o espetáculo do povo da floresta. Nesta segunda-feira (26), o entorno do Bumbódromo foi tomado pelas obras de arte gigantes dos bumbás, que vão se apresentar na arena, entre os dias 30 de junho e 2 de julho.

O último campeão do Festival Folclórico de Parintins, o boi-bumbá Caprichoso, iniciou o translado das alegorias para a concentração do Bumbódromo, na tarde desta segunda-feira. O presidente da agremiação, Jender Lobato, destacou o trabalho dos paikicés do touro negro e dos artistas que desenvolveram as alegorias ao longo dos últimos meses.

“Isso dá um alívio quando a gente vê as alegorias chegando na concentração. A gente sabe que fazer um boi não é fácil, exige muita paixão e muito amor. Nossos paikicés são preciosos para nós, são as pessoas que são responsáveis por retirar as alegorias do galpão e trazer para a concentração”, explicou o presidente azulado.

Alegorias do Garantido

O transporte do Boi Garantido, aconteceu na tarde do domingo (25/06). De acordo com o Garantido, cerca de 200 kaçauerés, contratados para o serviço, fizeram trajeto de cerca de dois quilômetros até a o Bumbódromo.

O início do trabalho dos kaçauerés, os empurradores de alegorias, mostrou a garra da galera encarnada, segundo o presidente interino da nação vermelha e branca Adson Silveira.

“A gente está muito contente com o que está vendo. Significa que vamos fazer bonito na arena”, afirmou o presidente interino do Garantido, Adson Silveira.

Redação AM POST