Além de Tirullipa, Gustavo Lima e Whindersson Nunes também devem receber título de ‘Cidadão do Amazonas’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Após proposta para homenagear o ator Everson de Brito Silva, mais conhecido como Tirullipa, com o título de ‘Cidadão do Amazonas’, agora o deputado estadual Cabo Maciel (PL) também quer estender a homenagem o cantor Gustavo Lima e o comediante Whindersson Nunes.

Continua depois da Publicidade

Para os três casos, o motivo do Projeto de Lei (PL) proposto pelo deputado é o mesmo: o esforço que eles fizeram para trazer oxigênio para o Amazonas no auge da crise do insumo, que causou a morte de pessoas sem ar nos hospitais de Manaus.

“Gustavo Lima foi peça importante para o Amazonas no momento mais critico da segunda onda do Covid, o artista iniciou uma campanha de ajuda humanitária no Brasil todo, pedido ajuda em forma de doação de cilindro de oxigênio para o Amazonas, tendo em vista, as unidades de saúde estarem colapsada com falta de oxigênio, e a produção das fabricas insuficientes para atender grande demanda”, disse ele no Projeto de Lei.

“Whindersson Nunes, jovem sensibilizado com as causas que aflige o povo, foi peça importante na segunda onda do Covid no estado do Amazonas, onde em janeiro deste ano, no momento mais critico de falta de oxigênio nas unidades de saúde da capital e do interior, onde faleciam em média 200 pessoas dia por falta de oxigênio, o mesmo iniciou uma campanha de ajuda humanitária para salvar vidas no Amazonas”, completou.