Alerta às brincantes do Festival Folclórico de Parintins sobre crimes sexuais

Na próxima semana ocorrerá o 56º Festival Folclórico de Parintins (a 369 quilômetros a leste de Manaus). Em razão da festa, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) atuará com reforço no efetivo policial e com uma série de ações de prevenção para a segurança do festival bovino, incluindo o combate aos crimes sexuais contra a mulher.

A delegada Marna de Miranda, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município, ressalta que os três principais crimes sexuais contra a mulher são estupro, importunação sexual e assédio sexual.

“Conseguimos identificar a prática de um desses crimes, principalmente, a partir do depoimento da vítima na delegacia. O não consentimento da mulher, nos casos de gestos obscenos ou toques inoportunos, são exemplos de crimes de importunação sexual”, disse.

Conforme a titular, o crime mais comum durante grandes eventos contra a dignidade sexual da mulher é a importunação sexual, e ocorre no momento em que a vítima – por exemplo – está em um evento e o autor toca em seu corpo sem a sua permissão.

“Esta ação criminosa ameaça a segurança da mulher, pois o indivíduo ultrapassa o limite e, consequentemente, invade a dignidade sexual da vítima”, destacou.

Orientações e medidas

Segundo a delegada, em caso de importunação sexual no 56º Festival de Parintins, a mulher deve acionar imediatamente a equipe policial mais próxima, para que o autor seja identificado e conduzido à DEP do município.

“A orientação é válida não somente para este caso, mas também para todo e qualquer crime que possa ferir a dignidade sexual das mulheres. A vítima deve comparecer à unidade policial e formalizar o registro de ocorrência, para que possamos dar andamento ao procedimento policial e, assim, garantir um festival tranquilo para todos”, salientou.

Registro de ocorrência

A DEP de Parintins está localizada na rua Irmã Cristine, bairro Itaúna II, naquele município, no mesmo prédio em que está situada a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins.

Redação AM POST