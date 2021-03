Alessandra Campêlo assume a Seas: ‘Meta é ampliar as ações da assistência social’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Pós-graduada em Planejamento Governamental e Orçamento Público pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Alessandra Campêlo da Silva é a nova titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas). A nomeação de Alessandra foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (17/03), e a apresentação aconteceu na manhã desta quinta (18/03).

“A prioridade do momento é garantir o básico, que é a segurança alimentar da população que está em situação de vulnerabilidade, mas a gente vai trabalhar também na organização e ampliação dos programas, projetos e benefícios já existentes”, afirma Alessandra.

Em sua primeira entrevista como nova titular da Seas, Alessandra disse que o governador determinou estudos para ampliar o alcance das ações da pasta. A secretaria está executando atualmente o programa Auxílio Estadual, que está contemplando 100 mil pessoas em situação de extrema pobreza com um benefício de R$ 600. A cheia dos rios da região é outra preocupação.

“O governador Wilson Lima determinou que a gente prepare imediatamente um estudo sobre como ampliar as ações sociais, tendo em vista que a gente passa uma situação de pandemia e uma situação de enchente em diversos municípios”, enfatiza a secretária.

Licenciada – Para assumir a Seas, Alessandra está se licenciando da Assembleia Legislativa, casa onde é detentora de dois mandatos. A deputada, que também é jornalista formada pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e servidora concursada da Polícia Civil, foi eleita pela primeira vez em 2014, com 25.361 votos, sendo a 11ª naquele pleito. A reeleição aconteceu em 2018, com 23.859 votos, sendo a 15ª na classificação geral entre os 24 escolhidos pela população.

Nos dois mandatos como deputada, Alessandra presidiu a Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso da Assembleia Legislativa. Na tribuna, a parlamentar se destacou pela luta em defesa das mulheres, com aprovação de projetos de lei relevantes, entre os quais os de combate à violência obstétrica, combate permanente ao machismo nas escolas, incentivo ao empreendedorismo feminino e à participação da mulher na política, entre outros.

Legado – Vice-presidente da Assembleia na última legislatura, Alessandra também atuou junto aos municípios do interior, fortalecendo políticas públicas de saúde, educação, infraestrutura, setor primário, esporte e cultura com a indicação de emendas parlamentares que resultaram na oferta de melhor atendimento e serviços para a população.

Experiência – A deputada licenciada tem experiência na gestão pública, já tendo atuado como secretária executiva de Estado da Produção Rural, na implantação de políticas públicas que fortaleceram o setor primário no estado. Também fez uma administração marcante como secretária estadual de Esportes, Lazer e Juventude. Em sua passagem pela então Sejel, Alessandra transformou o Amazonas em potência nos esportes olímpicos e paraolímpicos de alto rendimento, além de ter dado suporte ao esporte escolar e aos projetos sociais de diversas modalidades da capital e interior.

Atribuições – A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), órgão da Administração Direta do Poder Executivo do Amazonas, tem como competência – de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) – a formulação, coordenação, articulação e a avaliação da Política Estadual de Assistência Social no Estado do Amazonas, no intuito de assegurar a universalização da cobertura e a garantia de direitos e acesso a serviços, programas e projetos direcionados ao segmento populacional em vulnerabilidade, ou em risco pessoal ou social.

