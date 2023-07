Alessandra Campêlo quer dar título de cidadão do AM ao ex-BBB Vyni e internautas reagem: ‘tem propostas mais relevantes’

A deputada estadual Alessandra Campelo dividiu opiniões nas redes sociais ao revelar que pretende propor o título de Cidadão Amazonense ao influenciador e ex-participante do Big Brother Brasil22, Vinicius Fernandes – conhecido apenas como Vyni.

A parlamentar fez uma enquete nas redes sociais perguntando a opinião dos amazonenses. “Eu posso propor o título de cidadão amazonense pro @vyniof ? Me digam. Não lembro de alguma personalidade do meio artístico e/ou de entretenimento ser tão amável e divulgar com tanta vontade o nosso estado“, disse.

Alguns internautas, deixaram comentários de crítica a deputada pela proposta e sugeriram que a parlamentar procurasse algo que gerasse benefício para a população.

“Não concordo. Só porque veio uma vez e divulgou o festival? Acho que tem outras propostas mais relevantes, como por exemplo aumentar o salário dos estagiários universitários“, disse uma seguidora.

“Ele fez isso de graça? Porque se foi pago pela AmazonasTur para fazer a divulgação apenas prestou um serviço e não merece o título”, questionou outro.

Em uma das publicações do influenciador no Instagram ele revela que foi para o 56° Festival Folclórico de Parintins a convite da AmazonasTur, ou seja, foi contratado para fazer a divulgação da festa.

Houve também que apoiasse a proposta da deputada. “Ele merece ter o título de amazonense ele veio aqui para o festival depois veio aqui para a cidade monstro nossa cultura e ainda explicou tudo para os seguidores“, rebateu uma internauta.

Vale lembrar que Alessandra Campelo está entre os parlamentares que mais fizeram propositura para concessão de Título de Cidadão do Amazonas no primeiro semestre de 2023, com quatro propostas.