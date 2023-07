Aluna do Ceti Gilberto Mestrinho ganha destaque nacional no Desafio FazGame

A aluna Hellen Gabriela Mesquita, do 9° ano, do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Gilberto Mestrinho, no Educandos, zona sul de Manaus, foi destaque nacional no Desafio FazGame 2023, idealizando um jogo com a temática diversidade de gênero, intitulado “Dont Give Up!”. No ranking geral, o projeto ocupou a sétima posição e foi o único da região Norte entre os dez melhores games criados por estudantes de todo o Brasil. O feito garantiu à jovem uma menção honrosa.

O desafio FazGame é uma competição nacional e, este ano, desafiou os professores do Ensino Fundamental 2 a inspirarem os alunos a ler e escrever, por meio da criação de jogos com o tema diversidade e inclusão. Professora autora, orientadora de Hellen no desenvolvimento do game, Yara Bayma, que ministra a disciplina de Ciências e Biologia no Ceti, contou que a criação de games, por meio de plataformas digitais, é um trabalho que já vem sendo desenvolvido com alunos do 9º ano, em grupo, e que o desafio foi uma oportunidade de mostrarem seus conhecimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O jogo é on-line, onde os alunos desenvolvem uma plataforma, criam personagens, diversificam e, por meio da temática, constroem um enredo para os personagens. Tivemos que fazer uma seleção entre os alunos do 9º ano, até chegarmos a Hellen”, contou a professora. Segundo Yara, a coordenação do desafio presta o apoio aos competidores, dando base, instruções e mentorias durante todo o processo.

Para criar o jogo, Hellen, que tem 14 anos, utilizou o próprio aparelho celular e o laboratório da escola. O game foi enviado para a plataforma do “FazGame” e o resultado final, com a classificação, foi divulgado este mês.

“Eu tinha muitos protótipos e várias ideias que gostaria de abordar. Mas, não estava dando certo. Então, surgiu uma ideia, a partir do meu cotidiano mesmo, de desigualdade dentro de uma empresa, no ambiente de trabalho. No começo tentei fazer o jogo pelo computador, mas a ideia deu mais certo pelo celular”, compartilhou a autora do projeto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O game está disponível para download na plataforma “FazGame”, pelo link https://www.fazgame.com.br/ e pode ser acessado pelo celular nos sistemas Android e IOS.

Redação AM POST