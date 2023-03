‘Aluno Ouvidor’ une-se à Justiça e DPE no combate ao assédio de jovens em Coari

Redação AM POST*

Após grande número de denúncias, a Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), aliou-se ao Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Coari, à Defensoria Pública, Conselhos Tutelares e secretarias de educação estadual e municipal no combate ao assédio e abuso sexual de jovens e adolescentes do município de Coari (a 362 Km de Manaus).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A informação é do Ouvidor do TCE conselheiro Josué Cláudio, com base em dados apresentados em reunião virtual, na última quarta-feira (29), com a presença do juiz titular do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Coari, Nilo Marinho Neto; do defensor público de Coari, Thiago Cordeiro, da promotora de Justiça de Coari, Fabia Melo, e das assessoras do Ouvidor-geral do TCE, Karla Holanda e Karina Brilhante, além de representantes de órgãos federais, conselheiros tutelares e diretores de escolas de Coari.

Conforme informações do juiz Nilo Marinho, tem chegado até ele um número incomum de denúncias de assédio sexual envolvendo professores e servidores da rede pública de ensino. Situação semelhante foi relatada pelo defensor Thiago Cordeiro, que sugeriu ampliar as ações de combate para outras áreas, inclusive no ambiente familiar.

Segundo o conselheiro ouvidor Josué Cláudio, cabe ao TCE não só fazer a ponte como fiscalizar se os órgãos estão tomando as medidas necessárias e cumprindo suas obrigações no que diz respeito a garantia dos direitos dos jovens e adolescentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“São denúncias graves e não podemos fechar os olhos. Nos colocamos à disposição para fazer o que fazemos de melhor que é ser a ponte, a voz desses jovens junto ao TCE e demais órgãos competentes”, afirmou.

Ele disse ainda que vai tomar providências para que o Projeto ‘Aluno Ouvidor’, uma iniciativa da Ouvidoria do TCE que está sendo implantado nas escolas dos municípios, traga informações sobre o tema e seja um canal para recepção de denúncias. O Projeto chegará em Coari no próximo mês de abril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também participaram da reunião representantes do IFAM (Instituto Federal do Amazonas), do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Ministério Público Federal (MPF).