Alunos da rede estadual conquistam 61 medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Com 61 medalhas, sendo 20 de ouro, 17 de prata e 24 de bronze, alunos da rede estadual de ensino se destacaram na 26ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica (OBA). Do total de alunos premiados, 28 deles são da Coordenadoria Distrital de Educação 3 (CDE 3), 13 da CDE 2, 11 da CDE 1, seis da CDE 4 e três da CDE 5.

Os estudantes com as melhores notas, recebem medalhas e menções honrosas, além de alguns brindes produzidos pela OBA e certificados para todos os alunos participantes. Já os alunos que conseguiram a medalha de ouro podem concorrer a uma Bolsa de Iniciação Científica Júnior (ICJr).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todos os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental com notas acima de 9,0, e todos os estudantes do Ensino Médio com notas acima de 7,0 são automaticamente convidados a participar do processo de seleção das equipes internacionais, onde farão outras três avaliações.

A gerente de Ensino Regular (GER), Yamiles Souza, explicou sobre o papel da Secretaria de Educação e Desporto Escolar no estímulo à participação de competições como a OBA.

“A Secretaria de Educação busca incentivar os estudantes a participarem de olimpíadas e outras competições, como ferramenta estimulante ao aprendizado, contribuindo para o reconhecimento dos nossos jovens, permitindo que as oportunidades que surgem por meio destas olimpíadas contribuam para o caminhar profissional e sucesso escolar destes estudantes”, explicou a gerente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Realizada desde 1998, a OBA proporciona aos estudantes e professores novas descobertas, ideias, técnicas e conhecimentos, estimulando os jovens a descobrirem mais sobre as ciências, tecnologias e Astronomia. A Olimpíada se estende entre os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental aos da 3ª série do Ensino Médio, de todo o território nacional e exterior, desde que sejam matriculados em escolas falantes da língua portuguesa.

Destaques

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma das unidades de ensino premiadas foi a Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Jacimar da Silva Gama, que tem tradição em participar da olimpíada.

Com o processo de inscrição iniciado no mês de março e abril, a professora de Física e atual coordenadora da área de ciências da natureza Suliene Barbosa foi a responsável pela inscrição dos alunos, além da realização de um aulão sobre Astronomia e outros assuntos abordados dentro da OBA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estudante André Santiago Bortoletto, da 3ª série do Ensino Médio do EETI Jacimar Gama, contou que ficou muito feliz em participar da competição, apesar de ser uma experiência nova, visto que foi a primeira vez que entrou na competição.

“A minha experiência durante a prova foi muito interessante, uma jornada totalmente nova para mim. Eu pude estudar assuntos diferentes, como astronomia e astrofísica e foi muito legal”, falou o estudante.

Mostra de Foguetes

Realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), a OBA não foi a única competição onde os alunos da rede pública se destacaram. Também foram divulgados os resultados da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG).

As Coordenadorias obtiveram grandes resultados nesta competição com 23 alunos medalhistas da CDE 3 e cinco da CDE 2, somando ao todo 17 medalhas de ouro, 3 de prata e 8 de bronze.

Redação AM POST