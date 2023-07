Alunos da rede pública estadual retornam às aulas após recesso escolar no AM

Mais de 600 escolas da rede estadual de ensino retomaram suas atividades e voltaram às aulas para o início do segundo semestre do ano letivo nesta segunda-feira (10). Em todo o Amazonas, mais de 400 mil alunos estão matriculados nas escolas estaduais.

A Escola Estadual (EE) Professor Benício Leão, localizada no bairro Japiim, zona centro-sul de Manaus, recebeu seus estudantes, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com bastante entusiasmo e já preparada para esta segunda etapa.

A pedagoga da escola, Zilda Medeiros, destacou que os educadores da escola já estão preparados para dar continuidade às atividades neste bimestre.

“Estamos voltando com todo o pique às nossas aulas com as crianças. Pelo que percebemos estão todos muito empolgados, nossos professores estão todos prontos para continuar o trabalho. É bom ter os alunos de volta, a escola vazia fica sem vida”, contou a pedagoga.

Adriana Araújo, professora de matemática do 5º ano 2, falou sobre as expectativas e ansiedade dos estudantes.

“Para eles, a escola é um lugar onde eles têm vontade de estar presente e, nós, professores, estamos cheios de energia para iniciar essa nova etapa”, relatou.

Atividades

Além das atividades curriculares desenvolvidas dentro das salas, as escolas também estão com a programação extracurricular, como projetos de pesquisa.

O aluno Kauã Victor Freitas, de 10 anos, retornou do período de recesso como aluno pesquisador. Desenvolvendo um projeto de pesquisa voltado para alimentação saudável, ele contou que sua professora o escolheu para participar da atividade.

“Antes das férias realizei um projeto de ciências sobre alimentação saudável. Agora, minha professora me escolheu para participar do projeto de pesquisa. Estou muito ansioso por fazer parte do projeto e espero que seja muito legal”, disse Kauã.

O pai do aluno, Klayton Freitas, afirmou que o filho estava ansioso para retornar à escola e retomar sua pesquisa.

“O Kauã gosta de praticar esportes e jogar futebol, além de jogos on-line com os colegas da escola. Ele está muito feliz, é um ótimo aluno e foi escolhido para participar do projeto que ele começou a desenvolver na aula de ciências”, afirmou o pai.

O calendário escolar de 2023 encerra no dia 15 de dezembro.

Redação AM POST