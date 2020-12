Mayara Pinheiro e Álvaro Campelo podem ser punidos por não ter votado em chapa de Belão para presidência da Aleam, diz PP

Redação AM POST

O deputado estadual Álvaro Campelo pode ser expulso do Partido Progressista ter votado contra o presidente regional da legenda, Belarmino Lins, na eleição para presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) ocorrida ontem (3).

Tanto Álvaro Campelo quanto a deputado Mayara Pinheiro, também do partido, não só votaram contra Belão mas integram a chapa vencedora, encabeçada por Roberto Cidade, que fez oposição ao deputado do PP no pleito

A sigla divulgou nota informando que já analisa a hipótese de expulsão tanto de Álvaro quanto de Mayara de seus quadros.

No entanto, Belarmino Lins, que é secretário-geral do partido, também divulgou nota dizendo não haver razão para punir os correligionários.

“Declaro que não há razão para punir os dois deputados pelas posições assumidas durante o recente processo eleitoral da Aleam, pois não houve nenhum fechamento de questão dentro do PP com relação ao pleito eleitoral. Os progressistas exercitam, por natureza, a democracia, e por isso descarto qualquer possibilidade de penalizar os dois parlamentares que participaram das eleições da Aleam”, disse ele.