AM conquista ranking de qualidade da informação contábil e fiscal

O amazonas está entre os estados com maior transparência fiscal do País. O Estado acaba de receber da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão ligado ao Ministério da Fazenda, o melhor conceito estabelecido pelo Ranking de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, um dos principais indicadores de gestão e transparência das finanças públicas no País.

O ranking é uma ferramenta que avalia a confiabilidade das informações prestadas pelos Estados. Divulgado na última semana, o levantamento busca a melhoria da qualidade e da consistência dos dados fiscais e contábeis.

De acordo com o relatório, disponível no site do Tesouro Nacional, o Amazonas se destacou, principalmente, no Indicador da Dimensão II – Informações Contábeis com 98% e na Dimensão III – Informações Fiscais, com 100% de precisão na metodologia adotada. No balanço geral, que inclui quatros indicadores, o Amazonas ficou com mais de 95%, obtendo o selo A no ranking do Tesouro Nacional.

Segundo o secretário de Estado da Fazenda, Alex del Giglio, “essa conquista reflete o esforço de toda a equipe e o cumprimento de aprimorar os processos de gestão, para que tenhamos maior segurança financeira para avançar no desenvolvimento do Estado”, disse ele.

Redação AM POST