AM lidera queda na produção industrial de abril, mas está em 1º no quadrimestre

O Amazonas liderou a queda da produção industrial em abril, em relação a março, ao retrair 14,2%, seguido de Pernambuco (-5,5%), e ficou entre os dez dos 15 Estados com redução da atividade fabril, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já no acumulado do primeiro quadrimestre do ano, a produção industrial local liderou a alta, com 11,2%, seguido de Minas Gerais, com 6,5%.

Na comparação com abril de 2022, a indústria recuou 2,7% em abril de 2023, com taxas negativas em 12 dos 18 locais pesquisados. Vale citar que abril de 2023 teve um dia útil a menos (18 dias) do que igual mês do ano anterior (19).

Segundo o IBGE, No confronto do resultado do último quadrimestre de 2022 com o dos quatro primeiros meses de 2023, ambas as comparações contra iguais períodos do ano anterior, cinco dos 15 locais pesquisados mostraram perda de dinamismo, acompanhando, assim, o movimento observado no total nacional, que passou de 0,2% para -1,0%.

No acumulado do ano, Amazonas e Minas Gerais assinalaram os avanços mais acentuados. De acordo com o IBGE, nesse comparativo, a produção industrial do Amazonas foi impulsionada, em grande parte, pelas atividades de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (televisores, unidades de memória, terminais de autoatendimento bancário, telefones celulares, aparelhos para recepção, conversão ou transmissão de voz, imagens ou outros dados e rádios para veículos automotores). Também apresentaram alta na produção outros equipamentos de transporte (motocicletas e suas peças e acessórios), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (gasolina automotiva, naftas e querosenes de aviação) e bebidas (preparações em xarope para fins industriais para elaboração de bebidas).

Redação AM POST