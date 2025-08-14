AM POST é reconhecido como um dos 5 maiores portais de notícias do Amazonas em ranking de performance digital

Notícias do Amazonas – O portal AM POST conquistou um lugar de destaque no cenário jornalístico digital ao figurar no Top 5 do Ranking Geral de Performance no Facebook entre os principais portais e sites de notícias do Amazonas. O levantamento, realizado entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2025, avaliou 406 páginas e mediu sete métricas-chave, incluindo base de fãs, crescimento, engajamento e volume de publicações.

A classificação é resultado de uma estratégia editorial consistente, pautada na agilidade na apuração, diversidade de temas e presença ativa nas redes sociais. Segundo o ranking, o AM POST se posiciona lado a lado com veículos tradicionais, consolidando-se como referência de alcance e relevância na região.

“Esse resultado é fruto do trabalho diário da nossa equipe e da confiança do nosso público. É a comprovação de que o AM POST é hoje uma das plataformas mais eficazes para marcas que desejam se comunicar com a população amazonense e alcançar resultados reais”, destaca Hugo Guimarães Gato, diretor do portal.

Além do desempenho no Facebook, o AM POST também aparece entre os destaques no Instagram, ocupando a 14ª colocação no ranking geral dessa rede, que analisou 427 perfis de portais e sites de notícias.

Para anunciantes, estar associado a um veículo de alto desempenho digital significa ter maior visibilidade, engajamento orgânico e segurança de marca, fatores decisivos para campanhas mais eficientes e com melhor retorno sobre investimento.

Sobre o AM POST



Fundado em Manaus, o AM POST é um portal de notícias independente que cobre os principais fatos do Amazonas, da região Norte, do Brasil e do mundo. Com conteúdo multiplataforma, o site e suas redes sociais alcançam diariamente milhares de leitores, combinando informação de qualidade e formatos inovadores.

