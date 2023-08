AM sedia encontro do governo federal sobre políticas para PCD. Leia a matéria completa

A melhor forma de debater um assunto é trocar experiências e opiniões sobre o tema. Pensando nisso, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) irá realizar o diálogo transversal para o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Coordenado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O evento será realizado dia 25 de agosto, das 9h às 17h, no auditório da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), na Escola Superior de Artes e Turismo, rua Leonardo Malcher, 1728, bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o tema “Viver sem Limite 2”, a ideia é que se formule políticas públicas sobre a promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais das Pessoas com Deficiência, além de suas famílias, por intermédio do enfrentamento ao capacitismo e as barreiras que impedem o exercício da cidadania.

Dividido em quatro eixos principais, o encontro foca na gestão inclusiva de PcDs, enfrentamento à violência e ao capacitismo, acessibilidade e tecnologia assistiva e a promoção dos direitos deles, além de contar com uma oficina participativa sobre o processo de regulamentação e proposta do Sistema Nacional de Avaliação da Deficiência.

O resultado do processo de interação e escuta ativa irá estruturar e organizar as diversas políticas públicas para as PcDs, após doze anos da primeira versão do plano. Instituído pelo Decreto 7.612, de 17 de novembro de 2011, o Plano é executado pela União, com a colaboração dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e da sociedade. As inscrições ficam abertas até o dia do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As inscrições para a segunda edição do evento ocorrem por meio do formulário clicando aqui.

Veja também: Morador de condomínio é suspeito de dar tapa no rosto de porteiro. Clique aqui.

Acompanha nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST