Amazon inaugura primeira estação de entrega no Amazonas e promete acelerar prazos na região

Notícias do Amazonas – A Amazon Brasil inaugurou, na última segunda-feira (1º), a sua primeira Estação de Entrega em Manaus, a única de toda a região amazônica. O novo espaço tem como objetivo agilizar o processo de envio de produtos para todos os municípios do Amazonas, oferecendo maior rapidez e eficiência na experiência de compra dos clientes nortistas.

A unidade funciona como a última etapa do processo logístico da empresa. Os produtos chegam de diferentes regiões do Brasil, passam pela triagem em Manaus e seguem para o destino final. Com a operação iniciada logo após a inauguração, a cobertura já está disponível para todos os municípios amazonenses.

Segundo a empresa, o prazo médio de entrega na capital é de até dois dias, enquanto, para o interior do estado, o tempo pode chegar a cinco dias.

Estrutura logística integrada

De acordo com a líder de operações da estação, Maria Bezerra, a criação do centro é um passo importante para consolidar a presença da Amazon na região.

“Para a gente conseguir entregar esses produtos, a gente criou uma grande infraestrutura logística conectando o aéreo, rodoviário e até fluvial e a Estação de Entrega pra consolidar tudo isso. Nosso objetivo é crescer cada vez mais essa operação e chegar por toda a Amazônia”, destacou.

Com a nova estrutura, a Amazon reforça sua estratégia de expansão no Norte do país, reduzindo barreiras logísticas e aproximando consumidores do comércio eletrônico global.