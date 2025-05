Amazonas amplia vacinação contra a dengue para adolescentes de mais 17 municípios

Notícias do Amazonas – A vacinação contra a dengue no estado do Amazonas está sendo expandida para mais 17 municípios, totalizando agora 44 cidades contempladas com o imunizante. A medida faz parte da estratégia do Governo do Estado, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), para conter o avanço da doença, especialmente entre crianças e adolescentes.

Os municípios que passam a integrar o calendário de vacinação são: Alvarães, Atalaia do Norte, Beruri, Boca do Acre, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Japurá, Maraã, Maués, Santo Antônio do Içá, Tapauá, Caapiranga, Canutama, Juruá, Pauini e São Sebastião do Uatumã.

PUBLICIDADE

A secretária estadual de Saúde, Nayara Maksoud, afirmou que a definição dos municípios teve como base critérios epidemiológicos. “Nosso objetivo é prevenir os casos graves da dengue e proteger as populações mais vulneráveis. Com a ampliação, atingimos 44 municípios que já recebem ou passarão a receber as doses da vacina”, explicou.

Segundo o planejamento da FVS-RCP, a vacinação é voltada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, público que será imunizado com 45,8 mil doses distribuídas de forma escalonada. A meta, estipulada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), é alcançar 90% de cobertura vacinal nesse grupo.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, ressaltou que a vacina é uma ferramenta adicional de combate à dengue. “A imunização não substitui, mas complementa os cuidados já recomendados, como a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. A prevenção continua sendo uma responsabilidade coletiva e permanente”, disse.

PUBLICIDADE

Para garantir a efetividade da campanha, profissionais de saúde dos municípios envolvidos estão recebendo capacitação da Gerência Estadual de Imunização da FVS-RCP. A formação técnica inclui orientações sobre manuseio da vacina, aplicação segura das doses e estratégias para engajamento comunitário.

Angela Desirée, gerente de imunização da FVS-RCP, explicou que a capacitação é estratégica para o sucesso da campanha. “Treinamos os profissionais para que estejam preparados tecnicamente e também para atuar como agentes de mobilização. A parceria com escolas, postos de saúde e líderes comunitários será essencial para alcançar bons índices de vacinação e consolidar a confiança da população”, afirmou.

PUBLICIDADE

A vacinação acontecerá de forma gradual, conforme o envio das doses aos municípios. A logística envolve articulação direta com as secretarias municipais de saúde, que serão responsáveis pela organização da campanha local e pela garantia de que o esquema vacinal — composto por duas doses — seja completado.

Além da aplicação das vacinas, a FVS-RCP realizará o monitoramento contínuo da campanha, acompanhando a distribuição, o armazenamento e a aplicação das doses. O objetivo é garantir que cada etapa ocorra dentro dos padrões de segurança e qualidade, além de possibilitar ajustes estratégicos sempre que necessário.

PUBLICIDADE

Situação da dengue no Amazonas

A expansão da vacinação ocorre em meio à preocupação com os altos índices de infestação do mosquito Aedes aegypti no estado. A dengue, transmitida pelo vetor, pode causar complicações graves, especialmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades. Em 2024, o Amazonas registrou aumento significativo de casos em comparação aos anos anteriores, o que motivou o fortalecimento das ações preventivas.

“É importante que os pais levem seus filhos para vacinar e que todos façam sua parte, eliminando os focos do mosquito dentro de casa e em áreas próximas. A vacina é uma grande aliada, mas o combate à dengue depende de cada um de nós”, reforçou Tatyana Amorim.

A expectativa do Governo do Estado é que, com a vacinação e os esforços contínuos de prevenção, seja possível reduzir significativamente o número de casos graves e mortes por dengue no interior do Amazonas.