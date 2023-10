Amazonas anuncia ampliação do apoio à produção industrial de farinhas de trigo

Notícias do Amazonas – Durante a visita à fábrica do grupo Ocrim, detentor da marca Trigolar, localizado na Colônia Oliveira Machado, zona Sul da cidade, nesta quarta-feira (18/10), o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa, conheceu de perto a produção de farinhas de trigo para panificação, confeitaria, pizzaria, linhas orgânicas e integrais no Polo Industrial de Manaus (PIM). Ele também afirmou que o Estado já está trabalhando para incentivar a cadeia de produção de farinhas de trigo no Amazonas.

A empresa tem o plano de aumentar os investimentos na indústria do Amazonas. Para o secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, os progressos da fábrica do grupo Ocrim são importantes para o desenvolvimento do estado e podem impulsionar a produção local e gerar emprego e renda para muitos trabalhadores.

“Estivemos na fábrica do grupo Ocrim, que tem um porto próprio. Ela traz o trigo em grãos e no final sai o trigo refinado. Quero parabenizar o grupo e que novos investimentos venham para que se possa ter mais saúde, equilíbrio, arrecadação, mão de obra e desenvolvimento do nosso Amazonas”, declara.

O presidente do grupo Ocrim, Amedeo do San Marzano, afirmou que a fábrica está instalada em Manaus antes mesmo da Zona Franca começar com o grande movimento econômico. Ele explica que o grupo faz constantes investimentos em tecnologia, treinamentos e programas de qualidade.

“Estamos desde 1961, sempre acreditando no Amazonas e no desenvolvimento deste estado. E queremos permanecer por muitos anos trazendo alimentos de qualidade para o povo amazonense”, declarou.

O secretário Serafim esteve acompanhado da secretária-executiva adjunta de Relações Institucionais da Sedecti, Tayana Rubim.

