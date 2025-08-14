Amazonas apresenta avanços no combate à criminalidade em fórum nacional de segurança

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), participou nesta quinta-feira (14) do primeiro dia do 19º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), que reúne especialistas, gestores e agentes de segurança de todo o Brasil para debater políticas e estratégias de combate à violência.

Uma das contribuições do estado foi no painel “Caminhos Estaduais para a Redução da Violência e da Criminalidade”, que apresentou experiências bem-sucedidas e desafios no enfrentamento à criminalidade.

Tecnologias a serviço da segurança

O Amazonas destacou o uso do sistema de reconhecimento facial para identificar foragidos da Justiça – já implementado em sete estados – e a integração tecnológica no monitoramento de veículos roubados, responsável por um número recorde de recuperações.

Durante coletiva, autoridades ressaltaram a complexidade da segurança na região, que possui 5 mil quilômetros de fronteira com Colômbia e Peru, rota estratégica para o tráfico internacional de drogas.

O governador Wilson Lima (União Brasil) enfatizou a importância da integração entre estados e União, citando operações que resultaram na apreensão de 6,5 toneladas de drogas e armamentos pesados, incluindo confrontos com criminosos equipados com lança-granadas. “Não se trata apenas de penas mais severas, mas de integração. Nossos policiais enfrentam ameaças reais, como granadas. É preciso união para proteger a população”, afirmou.

O secretário Carlos Alberto Mansour destacou avanços como a redução de assaltos a trabalhadores do transporte rodoviário, por meio de monitoramento em tempo real, e a recuperação de 1.500 armas somente em 2024.

Em 2023, o estado apreendeu 43,2 toneladas de drogas, número superior à soma de todos os estados do Nordeste.