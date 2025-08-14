A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Amazonas apresenta avanços no combate à criminalidade em fórum nacional de segurança

Tecnologia, integração e operações de fronteira foram destaques da participação do Amazonas no Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Por Beatriz Silveira

14/08/2025 às 17:19

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), participou nesta quinta-feira (14) do primeiro dia do 19º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), que reúne especialistas, gestores e agentes de segurança de todo o Brasil para debater políticas e estratégias de combate à violência.

PUBLICIDADE

Uma das contribuições do estado foi no painel “Caminhos Estaduais para a Redução da Violência e da Criminalidade”, que apresentou experiências bem-sucedidas e desafios no enfrentamento à criminalidade.

Tecnologias a serviço da segurança

O Amazonas destacou o uso do sistema de reconhecimento facial para identificar foragidos da Justiça – já implementado em sete estados – e a integração tecnológica no monitoramento de veículos roubados, responsável por um número recorde de recuperações.

PUBLICIDADE

Leia também: Incêndio devasta casa no bairro Alvorada em Manaus

Durante coletiva, autoridades ressaltaram a complexidade da segurança na região, que possui 5 mil quilômetros de fronteira com Colômbia e Peru, rota estratégica para o tráfico internacional de drogas.

O governador Wilson Lima (União Brasil) enfatizou a importância da integração entre estados e União, citando operações que resultaram na apreensão de 6,5 toneladas de drogas e armamentos pesados, incluindo confrontos com criminosos equipados com lança-granadas. “Não se trata apenas de penas mais severas, mas de integração. Nossos policiais enfrentam ameaças reais, como granadas. É preciso união para proteger a população”, afirmou.

PUBLICIDADE

O secretário Carlos Alberto Mansour destacou avanços como a redução de assaltos a trabalhadores do transporte rodoviário, por meio de monitoramento em tempo real, e a recuperação de 1.500 armas somente em 2024.

Em 2023, o estado apreendeu 43,2 toneladas de drogas, número superior à soma de todos os estados do Nordeste.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Mundo

Trump critica Brasil como “péssimo parceiro comercial” e defende Bolsonaro durante coletiva na Casa Branca

O presidente norte-americano também defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem chamou de “homem honesto”.

há 2 minutos

Brasil

Alexandre de Moraes pede que Zanin marque julgamento de Bolsonaro

Cabe à Primeira Turma do STF decidir sobre a responsabilidade criminal dos acusados.

há 2 minutos

Amazonas

Manaus sedia pela primeira vez o Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Evento reúne autoridades e especialistas para debater avanços e desafios da segurança pública, com foco na realidade amazônica.

há 16 minutos

Manaus

Câmera de segurança registra momento em que padeiro joga celular no rosto de entregador em Manaus; veja vídeo

O vídeo registra agressão física, arremesso de objetos e reação de outros funcionários.

há 38 minutos

Amazonas

Caminhão é destruído por incêndio em trecho da BR-319 em Humaitá

Motorista conseguiu escapar antes que as chamas atingissem o tanque de combustível.

há 42 minutos