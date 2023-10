Notícias do Amazonas – O Governo do Estado, através da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), auxiliou no escoamento de 10 toneladas de café produzidos pela agricultora Eliane Malesk, do município de Apuí (a 455 quilômetros de Manaus). A produção de grãos, pronta para ser torrada e moída, foi comprada nesta semana pela empresa Três Corações, uma das maiores do setor no país.

A ADS intermediou e organizou a logística do escoamento pelo programa Balcão de Agronegócios, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam). Cerca de 50 produtores de Apuí são assistidos pelo programa na cidade.

Os municípios da calha do Madeira sofrem com a seca intensa, mas Apuí mantém sua produção agrícola. O município se destaca pelo seu potencial agropecuário, principalmente na produção de café, que foi introduzida pelos imigrantes, em sua maioria do Sul do país, desde a sua fundação.

”Mais uma vez, cumprimos com a missão de promover a articulação entre os produtores rurais e o destino dos seus produtos, visando o desenvolvimento da economia e o atendimento às demandas dos produtores amazonenses”, afirmou a presidente da ADS, Michelle Bessa.

Os agricultores amazonenses interessados no cultivo do café recebem mudas selecionadas pela Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) em parceria com o Idam.

“Esta ação é resultado da sinergia entre todos os agentes do Sistema Sepror, no qual o Idam não tem medido esforços para levar assistência técnica e extensão rural aos municípios amazonenses”, declarou o presidente do Idam, Vanderlei Alvino.

Esta ação impulsionou o desenvolvimento da agricultura em um momento crítico diante da seca severa. Atualmente, o café é a principal fonte de renda da família da agricultora Eliane Malesk, que participou de todas as etapas desde a capacitação para o plantio correto até o escoamento.

“O acompanhamento dos técnicos do Governo do Amazonas é importante, principalmente, pelo conhecimento que nos ajudam a evitar o desperdício e contribuem para o sucesso da produção”, disse a agricultora.

