Amazonas confirma 144 novos casos de Covid-19 neste domingo (26)

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), divulga, neste domingo (26/02), os boletins de Covid-19 e de vacinação no estado. As informações são atualizadas diariamente e estão disponíveis no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br.

A situação epidemiológica de Covid-19 registra o diagnóstico de 144 novos casos, totalizando 630.279 casos da doença. E sem registro de óbito nas últimas 24 horas, permanece com o total de 14.431 mortes pela doença.

Perfil de internados na Rede de Assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus, há 65 pacientes, sendo 39 em leitos clínicos (8 na rede privada e 31 na rede pública), 26 em UTI (5 na rede privada e 21 na rede pública).

De 39 pacientes internados em leitos clínicos neste domingo (26/02), 14 (35,9%) foram decorrentes de Covid-19, como causa primária; e 25 (64,1%) por causa secundária, onde a internação ocorreu por outras patologias e a doença foi diagnosticada através de protocolo de triagem.

Quanto à situação vacinal, dos internados em leitos clínicos por causa primária; 7 (50%) não têm nenhuma dose de vacina; 7 (50%) estão com esquema vacinal incompleto. Dos internados por causa secundária 3 (12%) não têm nenhuma dose de vacina; 15 (60%) têm esquema vacinal incompleto; e 7 (28%) têm esquema vacinal completo.

Dos 26 pacientes internados em leitos de UTI neste domingo (26/02), 3 pacientes (11,5%) foram decorrentes de Covid-19 por causa primária; e 23 internados (88,5%) por causa secundária.

Quanto à situação vacinal, dos internados em UTI por causa primária; 3 (100%) têm esquema vacinal incompleto. Dos internados por causa secundária, 5 (21,7%) não têm nenhuma dose; 13 (56,5%) têm esquema vacinal incompleto; e 5 (21,7%) têm esquema vacinal completo.

Conforme dados parciais do Programa Nacional de Imunização, 8.724.195 doses foram aplicadas em todo o estado até este domingo (26/02), sendo 3.376.140 de primeira dose, 2.860.208 de segunda dose, 75.774 com dose única, 1.726.036 de 1ª dose de reforço, 682.835 de 2ª dose de reforço e 3.202 de dose adicional para os imunossuprimidos.

Vacine Já

Nesta sétima edição da campanha “Vacine Já!” que ofertou a vacinação contra Covid-19, visando atender à necessidade de atualização do esquema vacinal. Até este domingo (26/02), mais de 5.000 doses foram aplicadas contra a doença.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Manaus. A ação é uma estratégia entre a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) e a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Nesta edição contou com apoio da rede de supermercados Baratão da Carne, em oito pontos na cidade de Manaus.