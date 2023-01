Amazonas confirma 16 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (6°)

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), atualizou os boletins de Covid-19 e vacinação no estado, nesta sexta-feira (06/01). As informações, atualizadas diariamente, se encontram disponíveis no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br

A situação epidemiológica de Covid-19 registra o diagnóstico de 16 novos casos, totalizando 624.994 casos, sem registro de óbito nas últimas 24 horas, permanecendo com o total de 14.420 mortes pela doença.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.565.070 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira (06/01), sendo 3.352.480 de primeira dose, 2.838.002 de segunda dose, 75.241 com dose única, 1.669.359 de 1ª dose de reforço, 627.757 de 2ª dose de reforço e 2.231 de dose adicional para os imunossuprimidos.