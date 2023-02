Amazonas confirma 16 novos casos de Covid-19 neste domingo (5°)

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), atualiza, neste domingo (05/02), os boletins de Covid-19 e de vacinação no estado. As informações são atualizadas diariamente e estão disponíveis no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br.

A situação epidemiológica da Covid-19 registra o diagnóstico de 16 novos casos de Covid-19, totalizando 625.511 casos da doença. Sem óbito registrado nas últimas 24 horas, permanece em 14.422 o total de mortes pela doença.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.674.272 doses foram aplicadas em todo o estado até este domingo (05/02), sendo 3.368.662 de primeira dose, 2.853.392 de segunda dose, 75.645 com dose única, 1.708.461 de 1ª dose de reforço, 665.144 de 2ª dose de reforço e 2.968 de dose adicional para os imunossuprimidos.

‘Vacine Já’

Em sua quarta edição, a campanha “Vacine Já”, realizada pelo Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus, disponibilizou a vacinação contra a Covid-19, para quem tem 18 anos ou mais.

Até dste domingo (05/02), os postos de vacinação funcionam no Sumaúma Park Shopping, na zona norte de Manaus, das 15h às 21h. A iniciativa de imunização já aplicou mais 5 mil doses.