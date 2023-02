Amazonas confirma 215 novos casos de Covid-19 nesta segunda (27)

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), atualiza, nesta segunda-feira (27/02), os boletins de Covid-19, e vacinação no estado. As informações são atualizadas diariamente e estão disponíveis no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br

A situação epidemiológica da Covid-19 registra o diagnóstico de 215 novos casos de Covid-19, totalizando 630.494 casos da doença. E 1 registro de óbito nas últimas 24h e 2 óbitos encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, com o total de 14.434 mortes pela doença.

Perfil de internados na Rede de Assistência.

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus, há 71 pacientes, sendo 50 em leitos clínicos (9 na rede privada e 41 na rede pública), 21 em UTI (4 na rede privada e 17 na rede pública).

De 50 pacientes internados em leitos clínicos, nesta segunda-feira (27/02), 17 (34%), foram decorrentes de Covid-19, como causa primária; e 33 (66%) por causa secundária, onde a internação ocorreu por outras patologias e a doença foi diagnosticada através de protocolo de triagem.

Quanto à situação vacinal, dos internados em leitos clínicos por causa primária; 11 (64,7%) não têm nenhuma dose de vacina; 6 (35,3%) estão com esquema vacinal incompleto. Dos internados por causa secundária 6 (18,2%) não têm nenhuma dose de vacina; 16 (48,5%) têm esquema vacinal incompleto; e 11 (33,3%) têm esquema vacinal completo.

De 21 pacientes internados em leitos de UTI nesta segunda-feira (27/02), 3 pacientes (14,3%) foram decorrentes de Covid-19 por causa primária; e 18 internados (85,7%) por causa secundária.

Quanto à situação vacinal, dos internados em UTI por causa primária; 0 (0%) não têm nenhuma dose de vacina; e 3 (0%) têm esquema vacinal incompleto. Dos internados por causa secundária, 1 (5,6%) não têm nenhuma dose; 13 (72,2%) têm esquema vacinal incompleto; e 4 (22,2%) têm esquema vacinal completo.

Conforme os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, 8.725.531 doses foram aplicadas em todo o estado até esta segunda-feira (27/02), sendo 3.376.228 de primeira dose, 2.860.305 de segunda dose, 75.777 com dose única, 1.726.485 de 1ª dose de reforço, 683.539 de 2ª dose de reforço e 3.197 de dose adicional para os imunossuprimidos.