Amazonas confirma 23 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (30)

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), atualiza, nesta sexta-feira (30/12), a milésima edição do boletim da Covid-19.

Para a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a milésima edição reafirma o compromisso com a transparência das informações referente à pandemia do novo Coronavírus. “De forma ininterrupta, continuamos monitorando a situação epidemiológica da Covid-19 no Estado, orientando os gestores de saúde para tomada de decisão e, também, informando à sociedade”, destaca a diretora.

Nesta sexta-feira, a situação epidemiológica da Covid-19 registra o diagnóstico de 23 novos casos de Covid-19, totalizando 624.864 casos da doença. E sem registro de óbito nas últimas 24h, permanecendo com o total de 14.418 mortes pela doença.

Outros monitoramentos

O quadro atual da Mpox permanece com 773 notificações, das quais 344 casos confirmados, 12 prováveis, 402 descartados e 15 suspeitos. Não há registro de óbito pela doença.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.546.287 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira (30/12), sendo 3.349.317 de primeira dose, 2.834.744 de segunda dose, 74.904 com dose única, 1.663.615 de 1ª dose de reforço, 621.604 de 2ª dose de reforço e 2.103 de dose adicional para os imunossuprimidos.

Todas as informações são atualizadas diariamente e estão disponíveis no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br.