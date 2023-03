Amazonas confirma 263 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (3°)

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), atualiza, nesta sexta-feira (03/03), os boletins de Covid-19, e vacinação no estado. As informações são atualizadas diariamente e estão disponíveis no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br.

A situação epidemiológica de Covid-19 registra o diagnóstico de 263 novos casos, totalizando 631.976 casos da doença. E 2 óbitos encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, com o total de 14.443 mortes pela doença.

Perfil de internados na Rede de Assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus, há 58 pacientes, sendo 40 em leitos clínicos (5 na rede privada e 35 na rede pública), 18 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (2 na rede privada e 16 na rede pública).

De 40 pacientes internados em leitos clínicos nesta sexta-feira (03/03), 15 (37,5%) foram decorrentes de Covid-19, como causa primária; e 25 (62,5%) por causa secundária, onde a internação ocorreu por outras patologias e a doença foi diagnosticada através de protocolo de triagem.

Quanto à situação vacinal, dos internados em leitos clínicos por causa primária; 11 (73,3%) não têm nenhuma dose de vacina; 4 (26,7%) estão com esquema vacinal incompleto. Dos internados por causa secundária, 1 (4%) não tem nenhuma dose de vacina; 18 (72%) têm esquema vacinal incompleto; e 6 (24%) têm esquema vacinal completo.

De 18 pacientes internados em leitos de UTI nesta sexta-feira (03/03), 4 pacientes (22,2%) foram decorrentes de Covid-19 por causa primária; e 14 internados (77,8%) por causa secundária.

Quanto à situação vacinal, dos internados em UTI por causa primária; 1 (25%) não tem nenhuma dose de vacina; e 3 (75%) têm esquema vacinal incompleto. Dos internados por causa secundária, 4 (28,6%) não têm nenhuma dose; 8 (57,1%) têm esquema vacinal incompleto; e 2 (14,3%) têm esquema vacinal completo.

Vacinação no Amazonas

Conforme os dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI) 8.760.491 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira (03/03), sendo 3.379.545 de primeira dose, 2.863.031 de segunda dose, 75.973 com dose única, 1.733.480 de 1ª dose de reforço, 688.209 de 2ª dose de reforço, 3.270 de dose adicional para os imunossuprimidos e 16.983 doses de vacina bivalente.