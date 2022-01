Amazonas confirma dois casos de coinfecção por Covid-19 e Influenza

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), informa dois casos confirmados de coinfecção por Covid-19 e Influenza, em Manacapuru e Manaus. O resultado dos exames RT-PCR foi emitido nesta quinta-feira (06/01) pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM).

Conforme a FVS-RCP, são duas mulheres (de 24 e 25 anos) procedentes de São Paulo, que realizaram testagem no posto de triagem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em 3 de janeiro. Uma das mulheres é residente em Manacapuru e a outra em Manaus. As duas foram vacinadas com as duas doses contra a Covid-19 e apresentaram sintomas leves de gripe, sem necessidade de internação.

As pacientes estão sendo monitoradas pelas vigilâncias epidemiológicas municipais, que recomendaram o isolamento por 14 dias, com o objetivo de conter a disseminação da doença.

“Mesmo com as duas infecções, as mulheres apresentaram sintomas leves das doenças, por isso alertamos para a importância de esquema vacinal completo”, afirma a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Ainda segundo Tatyana, o posto de triagem nas portas de entrada do Amazonas (aeroporto, rodoviária e porto) representa ferramenta importante para identificar, de forma precoce, a presença de vírus em viajantes desembarcados na capital. “Dessa forma, sensibilizamos os passageiros para que façam o teste e protejam os familiares”, acrescenta.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 2129-2500 e 2129-2502.