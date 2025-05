Amazonas confirma mais de 2,6 mil casos de dengue em 2025 e registra um óbito

Notícias do Amazonas –

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), divulgou nesta quinta-feira (08/05) o novo Informe Epidemiológico das Arboviroses. O levantamento está disponível no site oficial da FVS: www.fvs.am.gov.br.

De 1º de janeiro a 8 de maio de 2025, o Amazonas notificou 9.324 casos suspeitos de arboviroses, com 2.624 casos de dengue confirmados, além de 70 de chikungunya, 50 de febre de Mayaro, 8 de zika e nenhum caso de febre Oropouche confirmado até o momento. Também foi registrado um óbito por dengue. Os dados são do Sinan e do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).

Entre os municípios com maior número de notificações estão: Manaus (1.814), Atalaia do Norte (834), Jutaí (625), Envira (608), Ipixuna (581), entre outros.

A SES-AM reforça que casos leves devem ser tratados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), e que alterações de pressão arterial, dores abdominais e sangramentos são sinais de risco para dengue, exigindo atendimento emergencial.

A melhor prevenção é eliminar os focos do mosquito transmissor. Para a febre Oropouche, recomenda-se evitar áreas de mata e beira de rio, uso de repelente e limpeza de quintais. Doze municípios amazonenses já oferecem vacinação contra a dengue para adolescentes de 10 a 14 anos.