Amazonas destaca potencial de bionegócios como soluções econômicas em conferência de inovação

Representando o governador Wilson Lima, o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, realizou, nesta quinta-feira (09/05), a abertura da primeira edição do Inova Amazônia, conferência realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM) para fomentar a bioeconomia e a inovação na região.

Ao todo, mais de 80 empreendedores vão expor seus produtos e negócios alinhados à economia verde durante o evento apoiado pelo Governo do Amazonas, que segue até esta sexta-feira (10/05) no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. A entrada é gratuita.

Ao lado do presidente do Sebrae nacional, Décio Lima, o vice-governador destacou a importância da conferência como forma de incentivar novos modelos de negócios que geram emprego e renda baseados na biodiversidade, o que pode se tornar uma matriz econômica complementar ao Polo Industrial de Manaus (PIM).

“O Amazonas é um estado peculiar por ter aderido a um modelo de desenvolvimento econômico baseado na indústria, que hoje é o terceiro maior polo industrial do Brasil, mas, ao mesmo tempo, é o berço de tesouros que precisam ser desenvolvidos. A gente tem grande potencial na área de fármacos, na área medicinal e na área alimentícia”, elencou Tadeu de Souza.

O vice-governador destacou os avanços do sistema de regulação de créditos de carbono no Amazonas, com a aprovação de novos projetos com potencial de captação de recursos na ordem de R$ 8 bilhões nos próximos 30 anos, e reafirmou o papel da Amazônia como solução ambiental dos problemas do Brasil e do mundo.

Oportunidades

A conferência também promove conexões entre negócios com foco na criação de oportunidades econômicas. Para a secretária-executiva adjunta de Relações Institucionais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Tayana Rubim, as ações do Governo do Amazonas colaboram para a criação de modelos de negócios sustentáveis.

“Estamos com mais de 80 expositores que vêm aqui mostrar realmente a potencialidade do nosso estado na área de inovação, na área de bioeconomia. Por isso, o Governo do Amazonas não poderia deixar de prestigiar, de estar apoiando essa iniciativa”, declarou.

Para a superintendente do Sebrae Amazonas, Ananda Carvalho Normando Pessôa, o evento é um reconhecimento do protagonismo do ecossistema de inovação dos negócios locais.

“O Inova Amazônia é uma vitrine para mostrar para o Brasil e para o mundo o que nós já fazemos aqui e como nós podemos potencializar. Aqui no Inova terão vários debates sobre sustentabilidade, sobre a bioeconomia, sobre energia limpa e negócios verdes”, frisou.

Inovação e indústria

A conferência Inova Amazônia dedica espaço para as startups ligadas à biodiversidade. O presidente do conselho deliberativo do Sebrae Amazonas e da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, afirmou que o crescimento econômico baseado na indústria também passa pelo fomento à inovação.

“Nós vamos incentivar a industrialização e o desenvolvimento disso tudo que estamos vendo aqui. Isso é o nosso produto regional, a começar pelo açaí, por todos os nossos produtos alimentícios como farinha. Temos vários companheiros que se fazem presentes aqui para mostrar que não é só do polo industrial, ou seja, também temos uma alternativa voltada para os nossos produtos regionais”, disse.

O evento conta, ainda, com um espaço de integração com as comunidades, onde ocorrerá o 1º Workshop de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas do Amazonas, com o objetivo de apresentar conteúdos sobre o desenvolvimento de comunidades e o papel delas para o ecossistema de cada região.

Além do vice-governador, também estiveram presentes à abertura o secretário-chefe do Escritório de Representação do Governo, em São Paulo (ERGSP), Alfredo Lins, e o presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Vanderlei Alvino.

O Inova Amazônia é uma realização do Sebrae, com apoio do Governo do Amazonas e parceiros como a Vale, a AL-Invest Verde, a Finep e a Rede Amazônica.