Amazonas disponibiliza vacinação contra HPV em crianças e adolescentes

Notícias do Amazonas – Para ampliar a cobertura vacinal contra o HPV no Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), intensifica ações de sensibilização sobre a importância da imunização. O objetivo é proteger a população contra o câncer do colo do útero e outras doenças relacionadas ao vírus.

Desde abril de 2024, o estado adotou o esquema de vacinação em dose única, conforme orientação do Ministério da Saúde. A vacinação é realizada prioritariamente em crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos, com forte parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, que realizam ações diretamente nas escolas.

Além da vacinação, são feitas campanhas educativas para pais e responsáveis, bem como reuniões para esclarecer dúvidas e incentivar a adesão.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, ressalta a importância da mobilização conjunta entre instituições para o sucesso da campanha.

Os 62 municípios do Amazonas têm autonomia para definir o melhor dia para as ações de mobilização e vacinação em suas unidades de saúde. Segundo a gerente de Imunização, Angela Desirée, a recomendação é procurar as salas de vacinação para garantir que as crianças estejam com a caderneta em dia.

A vacina também é indicada para pessoas imunocomprometidas, vítimas de violência sexual e até 45 anos, conforme o Programa Nacional de Imunizações.