A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Amazonas disponibiliza vacinação contra HPV em crianças e adolescentes

Estratégias incluem vacinação nas escolas e busca ativa para aumentar cobertura e prevenir cânceres associados ao vírus.

Por Marcia Jornalist

13/08/2025 às 11:55

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Para ampliar a cobertura vacinal contra o HPV no Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), intensifica ações de sensibilização sobre a importância da imunização. O objetivo é proteger a população contra o câncer do colo do útero e outras doenças relacionadas ao vírus.

PUBLICIDADE

Desde abril de 2024, o estado adotou o esquema de vacinação em dose única, conforme orientação do Ministério da Saúde. A vacinação é realizada prioritariamente em crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos, com forte parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, que realizam ações diretamente nas escolas.

Além da vacinação, são feitas campanhas educativas para pais e responsáveis, bem como reuniões para esclarecer dúvidas e incentivar a adesão.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, ressalta a importância da mobilização conjunta entre instituições para o sucesso da campanha.

PUBLICIDADE

Os 62 municípios do Amazonas têm autonomia para definir o melhor dia para as ações de mobilização e vacinação em suas unidades de saúde. Segundo a gerente de Imunização, Angela Desirée, a recomendação é procurar as salas de vacinação para garantir que as crianças estejam com a caderneta em dia.

LEIA MAIS: Suspeito de assalto a ônibus é procurado pela polícia em Manaus

A vacina também é indicada para pessoas imunocomprometidas, vítimas de violência sexual e até 45 anos, conforme o Programa Nacional de Imunizações.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Tecnologia da Zona Franca impulsiona exames para detecção precoce de câncer no Amazonas

O estado tem a maior incidência de câncer de colo de útero do Brasil, com uma taxa 139%.

há 17 minutos

Manaus

Águas da Bacia do Tarumã-Açu estão dentro dos padrões, mas qualidade apresenta queda preocupante, diz relatório

Relatório técnico do IPAAM e UEA alerta para a redução da capacidade natural de depuração e reforça necessidade de ações imediatas.

há 39 minutos

Polícia

Suspeito de assalto a ônibus é procurado pela polícia em Manaus

O primeiro crime foi praticado na linha 643, no dia 29 de julho.

há 39 minutos

Polícia

Motociclista de app obrigou passageira a masturbá-lo durante corrida em Manaus

O suspeito foi preso após vítima denunciar o caso.

há 40 minutos

Manaus

Vaza áudio do empresário Sérgio Chalub xingando e ameaçando funcionários; ouça

Caso reacende polêmicas envolvendo Sérgio Chalub no Amazonas.

há 58 minutos