Amazonas distribui mais de 1,3 milhão de doses de vacinas do Calendário Nacional de Vacinação para os municípios

O Centro de Imunobiológicos do Amazonas da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), já distribuiu mais de 1,3 milhão de doses de imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação no primeiro trimestre de 2023.

As doses são enviadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, para o abastecimento da vacinação de rotina que é operacionalizada pelas prefeituras, por meio das secretarias municipais de saúde.

De janeiro a março, 1.370.741 doses de vacinas foram distribuídas em todo o estado do Amazonas. Deste total, a vacina contra febre amarela foi a que registrou a maior distribuição, com 185.305 doses.

Outros imunizantes do calendário preconizado pelo Ministério da Saúde que foram distribuídas no estado incluem: Meningocócica C (conjugada) (106.576); Tríplice viral (100.730); Pentavalente (95.850); BCG (90.740); Dupla adulto (87.860); VIP (Vacina Inativada Poliomielite) (78.940); Varicela (77.180); VOP (Vacina Oral Poliomielite) (76.775), DTP (74.820), HPV (73.792), Hepatite B (73.420), Pneumocócica (71.940), DTPA (52.600), Hepatite A (47.620), Meningocócica ACWY (43.308), Rotavírus (26.400), Pneumocócica 23-valente (4.233), Tetra Viral (2.652).

De acordo com a gerente de Imunização do Amazonas, Angela Desirée, a distribuição das vacinas é realizada conforme solicitação das secretarias municipais de saúde. “As secretarias de saúde fazem a solicitação dos imunizantes de acordo com as estratégias planejadas ou que serão realizadas para alcance da cobertura vacinal da população”, destaca Angela.

A gerente de Imunização também acrescenta que a vacinação é importante para a prevenção de doenças imunopreveníveis, e que esta distribuição fortalece as ações de prevenção à saúde realizadas no estado.

“Com esta distribuição das vacinas, o Amazonas fortalece o propósito do Ministério da Saúde de manter a eliminação de doenças. E é muito importante a população atualizar a carteira de vacinação, com as doses recomendadas para cada faixa etária”, pontua Angela.

Vacinas disponíveis

Entre as vacinas que são disponibilizadas nas unidades de saúde do estado estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela, HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano) e ACWY para adolescentes.