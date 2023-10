Amazonas divulga boletim atualizado sobre a estiagem no estado nesta sexta-feira (06)

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas, através do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental, divulgou o boletim com informações atualizadas sobre a estiagem no estado, nesta sexta-feira (06/10).

Até as 15h, existiam 42 municípios em situação de emergência, 18 cidades em alerta, nenhuma em atenção e 2 em normalidade.

No boletim, é possível conferir a cota dos rios conforme as calhas, a situação de cada município, os dados sobre focos de calor e outras informações.

O Comitê foi instituído no dia 29 de setembro pelo governador Wilson Lima, que também decretou situação de emergência em 55 municípios do Amazonas afetados pela seca severa que atinge o estado.

O governador também anunciou medidas para reforçar as ações do Governo do Amazonas, que já estão em andamento por meio da Operação Estiagem 2023.

Confira o boletim na íntegra:

