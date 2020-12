Amazonas e mais nove estados são alertados sobre forte tempestade

Agência Brasil

Dez estados, do extremo norte do país até o litoral paulista, estão em situação laranja, de perigo, para tempestades. Os alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia e estão válidos até o fim da manhã desta terça-feira (29).

Estão na região de perigo os estados de Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Também fazem parte da área em alerta laranja a metade oeste do Pará, o norte e o leste de Mato Grosso do Sul e o sul do Rio de Janeiro.

Nessa grande área do país, pode ocorrer tempestade forte ou pode chover de maneira moderada durante muito tempo. Além disso, a velocidade do vento pode chegar a 100Km/h.

A combinação da chuva com a ventania traz risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Por isso, quando começar a chover, procure um local seguro; evite usar aparelhos ligados a tomadas, como um celular carregando, e fique longe de estruturas altas que podem cair ou receber descargas elétricas, como torres, postes, árvores e placas de propaganda.

Quem estiver próximo de rios deve ficar atento às chamadas trombas d’água, que podem alagar as encostas rapidamente e com força para carregar o que estiver pelo caminho. Já quem estiver no litoral, do Espírito Santo até o Paraná, deve redobrar a atenção, porque existe o risco de ressaca até o fim desta semana.

Em caso de perigo ligue gratuitamente para o Corpo de Bombeiros no telefone 193 ou para a Defesa Civil no 199.