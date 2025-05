Amazonas é o 2º estado com mais adeptos do fetiche em ser corno no Brasil, aponta levantamento

Notícias do Amazonas – Um levantamento curioso divulgado pelo Sexlog — maior plataforma brasileira de sexo e swing — revelou que o Amazonas ocupa a segunda colocação no ranking nacional de casais adeptos do fetiche cuckold, uma prática em que o homem sente prazer ao ver a parceira se relacionando com outro homem.

O estudo, realizado em abril de 2025, mostra que 37,52% dos usuários do Amazonas assumem esse tipo de fantasia. O estado fica atrás apenas do Acre, onde 47,69% dos usuários se declararam adeptos do fetiche, o que surpreende até mesmo os responsáveis pela pesquisa.

“O Norte costuma ser visto como mais conservador, mas os dados mostram que, quando o assunto é fantasia, os estereótipos caem por terra”, afirmou Mayumi Sato, diretora de marketing do Sexlog. “O Acre, por exemplo, é hoje o centro do fetiche cuckold no país.”

Outros estados da região também figuram entre os mais abertos à prática: Pará e Piauí (34,99%), Rondônia (32,69%), Roraima (32,65%), Tocantins (32,20%) e Amapá (30,28%).

No Brasil, o número de adeptos já se aproxima de meio milhão de pessoas. Entre eles, 92% relatam sentir excitação ao imaginar a parceira com outro homem, sendo que 53% preferem assistir ao vivo, enquanto outros se satisfazem com relatos ou vídeos.

Segundo o estudo, o primeiro contato com o fetiche ocorre principalmente por meio da pornografia (57%), seguido por influências de amigos (23%) e experiências no universo do swing (15%). A maioria dos praticantes está em relacionamentos estáveis (78%), e 89% afirmam que o fetiche fortaleceu a relação com a parceira.