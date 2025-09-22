A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Amazonas é o estado menos seguro do Brasil para motoristas, indica levantamento nacional

Estudo mostra Distrito Federal no topo do ranking; região Norte concentra os piores índices de segurança viária.

Por Fernanda Pereira

22/09/2025 às 09:55

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – Um estudo divulgado nesta semana pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) revelou que o Amazonas ocupa a última posição no ranking de segurança para dirigir no país. A pesquisa avaliou 26 estados e o Distrito Federal a partir de diferentes indicadores relacionados ao trânsito e ao atendimento de vítimas.

De acordo com os dados, o Amazonas obteve média de apenas 1,86 ponto em uma escala que vai até 5, ficando atrás de outros estados da região Norte, como Pará (2,14), Roraima (2,29) e Amapá (2,29). Na outra ponta, o Distrito Federal se destacou como o local mais seguro para motoristas, alcançando nota 4.

O levantamento, chamado Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança (IRIS), utilizou como referência os sete pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). Entre os pontos analisados estão:

  • qualidade das vias e da sinalização;
  • condições dos veículos;
  • comportamento dos motoristas;
  • fiscalização e aplicação de leis;
  • gestão da segurança viária;
  • estrutura hospitalar e atendimento às vítimas;
  • índices de mortalidade no trânsito.

Em quase todos esses critérios, o Amazonas registrou resultados abaixo da média nacional. O estado teve nota zero em áreas como educação no trânsito e fiscalização de normas, além de apresentar baixo desempenho na estrutura de saúde para atendimento a acidentados.

O estudo também destacou um contraste entre regiões do país. Enquanto o Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Goiás estão entre os melhores colocados, os estados do Norte concentram as posições mais baixas. Especialistas apontam que a precariedade da infraestrutura, a frota antiga de veículos e a carência de políticas públicas contínuas contribuem para o cenário.

No critério Vias Seguras, por exemplo, São Paulo e o Distrito Federal obtiveram notas superiores a 8, enquanto o Amazonas marcou apenas 0,6. Já no item Atendimento às Vítimas, Rondônia (10) e Rio Grande do Sul (9) lideraram, mas o Amazonas recebeu apenas 1,1 ponto.

Ranking geral de segurança viária

  • Distrito Federal – 4,00
  • Rio Grande do Sul – 3,86
  • Goiás, Paraná e Rio de Janeiro – 3,71
  • São Paulo – 3,57
  • Amazonas – 1,86 (última posição)

Para o ONSV, os resultados reforçam a necessidade de investimentos urgentes em educação no trânsito, melhoria da malha viária e fortalecimento do atendimento emergencial, especialmente nos estados do Norte. “Esses índices expõem desigualdades históricas e mostram onde estão os maiores desafios para reduzir mortes e lesões no trânsito”, destaca o relatório.

