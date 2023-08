Amazonas e Prefeitura de Manicoré firmam convênio de R$ 6,8 milhões para recuperação de vias

O Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manicoré assinaram, nesta terça-feira (01/08), convênio no valor de R$ 6,8 milhões, para a recuperação do sistema viário do município (a 332 km de Manaus). O convênio será administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

Os serviços previstos no convênio são de recapeamento e tapa-buracos em 80 ruas da área urbana, contemplando dez bairros e beneficiando cerca de 30 mil moradores. As obras, conforme explica o secretário da Sedurb, engenheiro civil Marcellus Campêlo, vão impactar na melhoria dos serviços de transporte público, com as ruas recuperadas, e de qualidade de vida da população.

Marcellus Campêlo representou o Governo do Amazonas na assinatura do convênio, em ato realizado na Casa Civil, com a presença do prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário.

O Governo do Amazonas vai investir R$ 5 milhões e a contrapartida do município será de R$ 1,8 milhão. Os serviços serão realizados nos bairros Andaraí, Santo Antônio, Novo Horizonte, Rosário, São Sebastião, Manicorezinho, Presidente Lula, Auxiliadora, Santa Luzia e Rocinha.

Redação AM POST