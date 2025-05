Amazonas é um dos estados dentro da meta do Plano Nacional de Segurança com uma das menores taxas de homicídio

Notícias do Amazonas – Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que o Amazonas está entre os estados com as menores taxas de homicídio do Brasil em 2025. Os resultados que a segurança pública tem alcançado no estado são reflexos dos investimentos do Governo do Amazonas e das ações integradas das Polícias Civil e Militar.

No primeiro trimestre deste ano, a taxa no estado foi de 15,55 homicídios a cada 100 mil habitantes, a 11ª menor do país e dentro da meta 2030 do Plano Nacional de Segurança.

PUBLICIDADE

No comparativo das regiões Norte e Nordeste, o Amazonas ficou com a 2ª menor taxa entre os 16 estados, segundo o Ministério, atrás apenas de Tocantins e Sergipe. A taxa da região Norte é de 20,02, enquanto a do Nordeste é de 26,71.

O secretário de Segurança Pública do Estado, Vinícius Almeida, destacou que os números positivos têm relação com os planejamentos a médio e longo prazo, iniciados por meio da criação do programa Amazonas Mais Seguro.

“O desafio é continuar reduzindo esses índices. Agora no primeiro trimestre, conseguimos uma redução espetacular. Isso nos deixa muito orgulhosos, porque consolida dizer que estamos no caminho certo. As estratégias tomadas têm se mostrado perenes e estão dando resultados ainda melhores do que o esperado”, declarou.

PUBLICIDADE

Reduções

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o Amazonas teve o menor número de homicídios dos últimos 19 anos. Entre janeiro e março deste ano, a pasta registrou uma queda de 35,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2024, o Amazonas teve 257 homicídios e, em 2025, 165 crimes dessa natureza foram registrados.

PUBLICIDADE

Vinícius Almeida creditou essas reduções à atuação das forças de segurança na capital e no interior, assegurada pelo compromisso do Governo do Amazonas em combater a criminalidade e garantir a segurança em todo estado.

“São reduções históricas e que chamam atenção, mas nada é de graça. Tudo isso é fruto de muito planejamento, de muita ação das instituições somadas. Essas instituições estão funcionando da maneira que estão devido ao grande investimento feito pelo Governo do Estado”, completou o secretário de Segurança Pública.

PUBLICIDADE

Na capital, a redução de homicídios foi de 42,6%. Nos primeiros três meses do ano passado, o Estado registrou 159 crimes desse tipo, enquanto neste ano, esse número caiu para 92, no mesmo período.

No interior, a queda foi de 25,5% no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado. O registro, nos 61 municípios do interior do estado, foi de 98 homicídios, em 2024, e 73 crimes em 2025.

Investimentos

As reduções dos índices de homicídios refletem o trabalho e as ações articuladas sob a liderança do governador Wilson Lima. Desde 2019, o Governo do Amazonas, por meio dos investimentos realizados pelo programa Amazonas Mais Seguro, já destinou R$ 1,16 bilhão para o fortalecimento da Segurança Pública no Estado.

Entre as iniciativas implementadas destaca-se a ampliação dos efetivos das Polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM), por meio da realização de concursos públicos, convocação e formação de novos policiais. Ao todo, o governador convocou, por meio do Amazonas Mais Seguro, 2,8 mil candidatos aprovados no concurso de 2022.