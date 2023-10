Amazonas Energia diz que não há risco de desabastecimento no estado

Não há risco de desabastecimento de energia elétrica no estado do Amazonas, segundo a concessionária Amazonas Energia. Em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (10), a empresa garantiu que tanto Manaus quanto o interior do estado estão abastecidos de combustíveis para as termelétricas.

“Quero tranquilizar aos amazonenses, aos nossos clientes, que por falta de diesel, de desabastecimento de diesel, não vai ter problema de geração de energia (no Amazonas)”, disse o diretor.

De acordo com o diretor da concessionária, Radyr Oliveira, a Região Metropolitana de Manaus não depende das termelétricas para o fornecimento de energia elétrica. Além disso, 75% dos municípios do interior possuem estoque de diesel para as usinas.

“Nós temos a Região Metropolitana, Manaus, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Iranduba, Parintins, Itacoatiara, que estão interligadas ao Sistema Integrado Nacional (SIN). Nós temos um gasoduto (Urucu-Coari-Manaus) que tem cinco usinas, sendo em Coari, Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga, e o combustível não depende de transporte, a não ser pelo gasoduto”, informou Radyr.

Em doze usinas, o transporte do combustível para as máquinas é feito por via terrestre e não sofrem alteração por conta da estiagem; são elas: Itapiranga, Silves, Rio Preto da Eva, Vila de Lindoia, Novo Airão, Novo Céu, Novo Remanso, duas usinas no Castanho, Vila de Matupí, Manaquiri e Apuí.

Radyr Oliveira também destacou que os municípios mais afastados, que têm dificuldade de acesso fluvial, já possuem estoque de diesel até janeiro de 2024. No entanto, ele pontuou que houve dificuldades em Santa Isabel do Rio Negro, mas uma balsa já chegou ao local com combustível, garantindo o abastecimento até novembro, enquanto outra balsa está a caminho.

O diretor ressaltou que nenhum outro prefeito acionou a Amazonas Energia para informar sobre racionamento ou falta de energia elétrica. Ele orientou os prefeitos a entrarem em contato com a empresa caso estejam enfrentando dificuldades nesse sentido.

A falta de diesel para as termelétricas tem sido motivo de preocupação em alguns municípios do estado, que chegaram a manifestar racionamento de energia elétrica. No entanto, a Amazonas Energia tranquilizou a população e afirmou que a situação está sob controle.

É importante destacar que o abastecimento de energia elétrica é fundamental para a qualidade de vida da população e o desenvolvimento econômico do estado. Portanto, é fundamental que as concessionárias mantenham seus estoques de combustíveis em dia e adotem medidas preventivas para evitar qualquer tipo de desabastecimento.

Redação AM POST*