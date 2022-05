Amazonas Energia e Águas de Manaus lideram ranking de queixas no Procon

Redação AM POST

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) bateu a marca de 30 mil atendimentos realizados em 2022. O número, que compreende o período de janeiro até o início de maio, representa aumento de 73,2% em relação ao mesmo intervalo de tempo do ano passado.

Continua depois da Publicidade

A maior parte dos atendimentos realizados pelo Procon-AM neste ano foi relacionada à empresa Amazonas Energia. Em 2022, foram 2.920 registros da concessionária, incluindo denúncias, reclamações e respostas a dúvidas de consumidores.

Outras empresas que estão entre as mais citadas são a concessionária Águas de Manaus (1.073 registros neste ano), a Claro/NET (935), o banco Bradesco (406) e a Vivo (281).

No total, foram 30.135 atendimentos. No mesmo período em 2021, o setor computou 17.935 registros – o número final de todo o ano passado foi de 54.009 atendimentos. Esses dados abarcam contatos feitos por telefone, e-mail e na sede do Procon-AM.

Continua depois da Publicidade

“Superamos o número de 30 mil atendimentos, e isso sinaliza a confiança da população no trabalho que vem sendo realizado pelo Procon-AM. Nós continuaremos firmes na missão de coibir as práticas abusivas e concretizar os direitos dos consumidores”, disse Jalil Fraxe, diretor-presidente do Procon-AM.