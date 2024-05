Amazonas envia médicos e enfermeiros para auxiliar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

O Amazonas está enviando uma equipe de 15 profissionais especializados para auxiliar nas operações de resgate e socorro às vítimas das enchentes históricas que assolam o Rio Grande do Sul (RS). Essa iniciativa faz parte dos esforços conjuntos do país para lidar com os estragos causados pelas intensas chuvas na região sul.

A equipe enviada pelo Governo do Amazonas é composta por servidores do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e voluntários dedicados. Ao todo, serão enviados dois médicos, dois enfermeiros, dois veterinários, dois fisioterapeutas e dois especialistas em defesa civil. Todos estão prontos para colaborar com as autoridades locais e nacionais no atendimento às vítimas e na reconstrução das áreas afetadas.

Além do envio desses profissionais, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), também está mobilizando recursos e ajuda humanitária para apoiar as comunidades atingidas no Rio Grande do Sul.

