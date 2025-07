Amazonas está entre os 10 estados mais violentos do Brasil, revela Anuário de Segurança Pública

Notícias do Amazonas – O Amazonas aparece entre os dez estados mais violentos do Brasil, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025. Com uma taxa de 23,7 Mortes Violentas Intencionais (MVI) por 100 mil habitantes em 2024, o estado ocupa a 9ª posição no ranking nacional, evidenciando o alto nível de insegurança na Região Norte.

Apesar de o país ter registrado a menor taxa de MVI desde 2012 — com média nacional de 20,8 mortes por 100 mil habitantes —, a violência segue concentrada de forma desigual. As regiões Norte e Nordeste lideram com taxas muito superiores às do Sul e Sudeste. Enquanto o Norte tem média de 27,7 por 100 mil habitantes, o Nordeste aparece com 33,8 — contrastando com os 14,6 registrados no Sul e 13,3 no Sudeste.

O levantamento, coordenado pelos pesquisadores Samira Bueno e Renato Sérgio de Lima, aponta que a violência letal no Brasil totalizou 44.127 casos em 2024. A categoria MVI engloba homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais.

Estados mais violentos

O Amapá lidera o ranking com taxa de 45,1, seguido por Bahia (40,6), Ceará (37,5), Pernambuco (36,2) e Alagoas (35,4). O Amazonas, mesmo abaixo dessas médias, se mantém entre os dez primeiros colocados — o que acende um alerta para autoridades locais quanto à necessidade de políticas públicas voltadas à segurança.

Cidades mais violentas estão no Nordeste

Todas as dez cidades com maiores taxas de MVI estão localizadas na Região Nordeste. Maranguape (CE) lidera com 79,9 por 100 mil habitantes, seguida de Jequié, Juazeiro e Camaçari, todas na Bahia. A alta letalidade nesses municípios está fortemente ligada à atuação de facções criminosas e disputas pelo tráfico de drogas.

Letalidade policial

O relatório também destaca a ação das forças de segurança: a polícia brasileira matou, em média, mais de 17 pessoas por dia em 2024. Amapá, Bahia e Pará lideram esse ranking de letalidade policial, somando-se aos desafios enfrentados pelas populações dessas regiões.

Os dados reforçam que, mesmo diante da queda nacional nas mortes violentas, o Amazonas e grande parte do Norte ainda enfrentam níveis alarmantes de insegurança — exigindo ações integradas e urgentes para reverter esse cenário.