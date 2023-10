Amazonas fecha mês de setembro com redução de 20,3% dos focos de calor

Amazonas – O mês de setembro fechou com uma notável redução no número de focos de calor registrados no estado do Amazonas, em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) analisados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Desde o início do ano até 30 de setembro de 2023, foram notificados 14.802 focos de calor, o que representa uma queda de 20,3% em relação ao mesmo período de 2022, quando 18.571 focos foram registrados. Essa redução é uma indicação positiva, embora o desafio de combater os incêndios florestais na região continue sendo uma prioridade.

O secretário da Sema, Eduardo Taveira, ressaltou que, apesar das dificuldades enfrentadas em setembro, que incluíram uma estiagem severa e a presença de uma massa de fumaça sobre a Região Metropolitana de Manaus, o estado tem mantido um esforço constante para combater o desmatamento ilegal e as queimadas. A redução de quase 70% no desmatamento ilegal é um indicador positivo, assim como a manutenção de uma redução de 20% nas queimadas.

Os dados também mostram uma redução mensal significativa, com 6.991 focos de calor registrados em setembro de 2023, em comparação com 8.659 no mesmo mês do ano anterior, o que representa uma diminuição de 19,2%.

A análise por categoria fundiária revela que as áreas sob gestão direta do Governo do Amazonas foram responsáveis por 15,22% dos focos, enquanto as áreas federais totalizaram 61,09%. Os focos restantes, 23,69%, foram registrados em vazios cartográficos.

Fatores climáticos intensos, como o aquecimento do Pacífico (El Niño), têm contribuído para a concentração de fumaça na Região Metropolitana de Manaus, tornando o combate aos incêndios florestais ainda mais desafiador. As altas temperaturas dificultam a formação de chuvas e a dispersão da fumaça.

O Governo do Amazonas tem mobilizado mais de 400 agentes estaduais, incluindo Bombeiros, policiais Civis e Militares, fiscais do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), brigadistas e membros da Força Nacional, para combater o desmatamento e as queimadas ilegais na região. A operação conta com o apoio de aeronaves e recursos adicionais para enfrentar os desafios impostos pelos incêndios florestais.

Eduardo Taveira reforçou o compromisso do estado em cumprir suas metas ambientais e garantir a redução das emissões, mesmo em meio a condições climáticas adversas. A coordenação de ações integradas, desde março deste ano, visa a aprimorar ainda mais o combate ao desmatamento e às queimadas ilegais na região.