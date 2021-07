Amazonas ganhará Centro Avançado de Prevenção do Câncer de Colo de Útero

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O secretário de Estado de Saúde, médico Anoar Samad, nesta sexta-feira (23/07), reuniu-se com a direção da Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCecon) e com o deputado Ricardo Nicolau para tratar sobre o projeto de construção do Centro Avançado de Prevenção do Câncer de Colo de Útero do Amazonas. O centro será construído em um terreno ao lado do hospital, que já pertence à FCecon.

O novo centro será exclusivo para o tratamento ambulatorial das lesões pré-cancerosas de colo de útero. A iniciativa contará com recursos estaduais da própria Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e de emendas parlamentares destacadas pelo deputado Ricardo Nicolau.

O secretário destacou que o projeto será tocado com urgência e com a prioridade que requer o tratamento precoce do câncer de colo de uterino no Estado. Historicamente, este é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Estado.

“É um centro que vai salvar muitas vidas. Nós somos campeões de mortalidade por câncer de colo uterino, que tem uma cirurgia inicial para as lesões, que a gente chama de pré-cancerosas, e essas pequenas cirurgias podem ser feitas em nível ambulatorial com um giro muito grande. Então, você consegue operar muitas pacientes”, disse Dr. Anoar Samad, ao agradecer a parceria do deputado estadual Ricardo Nicolau no projeto.

“Agradeço aqui, de público, o deputado Ricardo Nicolau, que tem emendas liberadas para isso e ao governador também que está dando prioridade, entrando com a parte de mobiliário e equipamentos”, afirmou Dr. Anoar Samad.

Com a criação do centro, o número de procedimentos de conização – pequena cirurgia para a retirada de lesões em forma de cone no colo do útero – será ampliado no Estado, liberando as salas cirúrgicas da FCecon para as cirurgias oncológicas, conforme explicou o diretor da fundação.

“O centro será um divisor de águas e chegará para mudar a história do câncer de colo de útero no Estado. Vamos reduzir o custo com o tratamento deste tipo de câncer com cirurgias e salvar muitas vidas”, ressaltou o mastologista Gerson Mourão.

Estrutura – Segundo a médica Mônica Bandeira, idealizadora do projeto, o centro será para uso exclusivo de conização e seguimento pós-cirúrgico, com quatro salas cirúrgicas, quatro consultórios de ginecologia e um anfiteatro para realização de cursos de aperfeiçoamento e habilitação de novos profissionais, para o tratamento de lesões precursoras do câncer de colo de uterino.

“O prédio será para fazer conização. No Estado, só temos um local onde as mulheres podem fazer a conização, resolver a inflamação pré-maligna, que é na FCecon. O centro dará resolutividade no tratamento das lesões inflamatórias pré-malignas, intervindo na evolução da doença para câncer invasivo do colo do útero”, afirmou a gerente de ginecologia da FCecon.

Emendas – O deputado Ricardo Nicolau liberou duas emendas parlamentares, uma de R$ 2 milhões para construção e outra de R$ 1,2 milhão para aquisição de equipamentos, com a complementação de recursos próprios da SES-AM, por meio de equipamentos, mobiliários e materiais, que permitirão entregar à sociedade um centro de prevenção e tratamento do câncer.

“Acredito que esse centro vai trazer uma nova perspectiva e um novo caminho para evitar que as mulheres tenham câncer e venham a óbito. Então, esse centro vai fazer tanto a prevenção quanto a conização, que é um tratamento que evita o agravamento do câncer”, disse o parlamentar.