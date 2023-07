Amazonas intensifica ações para melhoria da cobertura vacinal no município de Novo Airão

Como uma das medidas de ações para fortalecimento da cobertura vacinal no interior, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado e Saúde do Amazonas (SES-AM), realiza visita técnica ao município de Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus). A visita tem o intuito de auxiliar o programa de imunizações da cidade.

A ação ocorre até esta sexta-feira (14/07). Na ocasião, está sendo realizada a supervisão das salas de vacina do município, orientações sobre técnicas de atendimento, acolhimento da população relacionadas à importância da vacina como prevenção de doenças e de se completar o esquema vacinal, atividades de educação em saúde para a população. Outro ponto a ser observado é a parte técnica da imunização, como armazenamento, preparo, distribuição e a administração dos imunizantes.

A estratégia está sendo realizada a partir de levantamento realizado pela coordenação estadual do Programa Nacional de Imunizações (PNI) na FVS-RCP, onde foi verificada a importância de ampliar a cobertura vacinal na cidade. As equipes de profissionais de saúde de Novo Airão, que lidam com a imunização, e os profissionais de saúde que atuam no município recebem treinamento técnico para a melhoria do serviço.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que as quedas nas coberturas vacinais geram risco de reintrodução de doenças imunopreveníveis. “Não queremos que as doenças retornem. Estamos dando suporte aos municípios para tirar dúvidas e ampliar a capacidade técnica no intuito de ampliar as coberturas vacinais”, ressalta.

Faz parte da visita técnica, a reunião com representantes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) do município, incluindo coordenadores de atenção primária à saúde e coordenadores de vigilância epidemiológica, onde serão identificados pontos de melhorias na vacinação.

Angela Desirée, coordenadora do PNI da FVS-RCP, chama atenção para o suporte técnico que essas visitas representam. “Esse vínculo e contato com município permite que o profissional de saúde, que está na ponta, tenha segurança nas ações. Essas visitas técnicas têm o intuito educativo de trabalhar junto ao município para que se possa ter resultados positivos e evoluir gradativamente”, disse.

Ainda segundo a coordenadora, as ações são contínuas e realizadas de forma conjunta, com o objetivo de que a equipe responsável pela imunização na cidade esteja inserida em todo o processo. “Esse é um dos objetivos da visita técnica: estimular o profissional que está lidando com as ações no município”, completa Angela.

Redação AM POST