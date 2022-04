Amazonas já aplicou mais de 240 mil doses de vacinas contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Amazonas aplicou 240.993 doses de vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Os dados são repassados pelas secretarias municipais de saúde, que são responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades. Ao todo, 120.076 doses foram aplicadas na capital e 120.917 no interior.

Todos os municípios possuem doses distribuídas pela FVS-RCP para a aplicação das doses de vacinação infantis, com o imunizante pediátrico da Pfizer, vacina específica para o grupo etário de 5 a 11 anos aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que as vacinas são fundamentais para prevenir doenças, pois estimulam a produção de anticorpos contra bactérias e vírus, como o novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da Covid-19.

“O quanto antes as crianças forem vacinadas contra a Covid-19, mais cedo estarão protegidas. Por isso, pai, mãe e responsáveis, levem seu filho para ser vacinado e contribua para a redução da disseminação do novo coronavírus no Amazonas”, ressalta Tatyana.

Até a quinta-feira (31/03), foram vacinadas 204.209 crianças com a primeira dose da vacina contra Covid-19, em todo o estado, sendo 100.010 em Manaus e 104.199 no interior. A segunda dose pode ser tomada após 8 semanas da aplicação da primeira dose. Já foram aplicadas 36.784 segundas doses no estado, sendo 20.066 na capital e 16.718 doses no interior.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.

* Com informações da assessoria de imprensa