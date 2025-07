Amazonas já emitiu 760 mil Carteiras de Identidade Nacional e é o segundo estado com maior alcance no Norte

Notícias do Amazonas – Com cerca de 760 mil documentos emitidos desde abril de 2023, o Amazonas é o segundo estado da Região Norte que mais expediu a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Os dados, divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), apontam que aproximadamente 18% da população amazonense já possui o novo documento.

Somente nos seis primeiros meses de 2025, mais de 78 mil CINs foram emitidas em todo o estado, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), responsável pelo serviço por meio do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM).

O diretor do IIACM, Mahatma Porto, destacou o esforço do governo estadual para ampliar o acesso à documentação básica, apesar das dificuldades logísticas. “Já identificamos em números absolutos quase toda a população do Acre. Mesmo com os desafios das grandes distâncias, temos expandido os atendimentos na capital e no interior, com postos online conforme o cronograma da SSP-AM”, afirmou.

De acordo com o MJSP, o Acre lidera a emissão na região, com 27,14% da população documentada. Rondônia aparece em terceiro lugar, com 14,22%.

O bom desempenho do Amazonas é resultado de ações contínuas da SSP-AM, que tem promovido mutirões e parcerias para facilitar o acesso à CIN, especialmente em áreas remotas. Os serviços são oferecidos nas unidades dos Pronto Atendimentos ao Cidadão (PACs) e também por meio de iniciativas itinerantes.

Um dos destaques foi a participação na Campanha da Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal 2025, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A ação ocorreu entre os dias 23 e 27 de junho no município de Boca do Acre, a 1.028 quilômetros de Manaus, onde mais de mil pessoas foram atendidas com emissão e agendamento do novo documento.

As ações fazem parte do programa Governo Presente, criado pelo Governo do Amazonas para levar serviços essenciais à população em todas as regiões do estado.