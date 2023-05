Amazonas já emitiu mais de 11 mil novas Carteiras de Identidade Nacional

O governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou, nesta sexta-feira (26/05), balanço do primeiro mês de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Amazonas. O Governo do Estado já emitiu 11,2 mil documentos, dos quais 1,3 mil já foram entregues e os demais estão prontos para entrega.

“São avanços importantes que o Brasil está dando nesse sentido e o Amazonas foi o sexto estado brasileiro a fazer parte desse sistema”, destacou o governador. “Agora, seguinte, não há necessidade de pressa para poder tirar essa nova carteira porque a antiga, a que a gente tem agora, ela vale até 2032, então há um processo de transição para que isso aconteça”, alertou Wilson Lima.

A nova Carteira de Identidade Nacional começou a ser emitida no estado no dia 26 de abril, pelo Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), em todos os 15 PACs de Manaus, por meio de agendamento online prévio, com prazo de 10 dias para entrega. No interior, o atendimento é feito diretamente nos postos de identificação, com prazo de entrega de até 30 dias.

Emissão

O novo modelo de Carteira de Identidade Nacional unifica os números de registro do cidadão por meio do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF). Dentre outras facilidades, a CIN vai auxiliar no combate à fraude, como a falsidade ideológica, e garantir mais segurança para a população. Elementos gráficos modernos também dificultam falsificações do novo modelo.

Outra mudança é que a carteira de identidade passa a ter formato reduzido e a se enquadra nos padrões internacionais, possuindo o código MRZ de segurança, o mesmo utilizado nos passaportes. Com isso, a entrada em países do Mercosul com o documento passa a ser facilitada.

Na capital amazonense, as emissões podem ser realizadas em 15 unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão, geridos pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Antes, porém, é necessário agendar o atendimento pela internet, por meio do link http://cinam.ssp.am.gov.br, disponível no site da Secretaria de Segurança Pública (http://www.ssp.am.gov.br) e da Polícia Civil do Amazonas (http://www.policiacivil.am.gov.br). O serviço é disponibilizado diariamente conforme abertura de novas vagas.

“É um papel moeda e esse papel tem mais itens de segurança do que o sistema anterior de identidade. Isso vai evitar fraudes”, explicou o secretário da SSP-AM, Carlos Alberto Mansur. “O serviço está sendo reforçado para fluir da melhor forma possível. Vale ressaltar que o PAC também não é só RG, nós estamos ampliando também o nosso leque de serviços”, complementou a secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa.

A SSP-AM orienta que o modelo antigo do RG tem validade até fevereiro de 2032 e que, por essa razão, não é necessário ter pressa para obtenção da CIN.

Documentos necessários

Após o agendamento, o cidadão deve comparecer ao PAC solicitado com as informações de CPF atualizadas, munido da certidão de nascimento ou casamento originais ou cópias autenticadas em cartório e um comprovante de endereço, documentos que devem estar em condições legíveis.

“Achei bem legal. É inovador, prático. No tempo em que eu tirei era bem mais difícil. Foi muito rápido o atendimento. Para agendar também. Não foi longa à espera”, disse a analista fiscal Adriane Carvalho, 41, que recebeu das mãos do governador a identidade de seu filho de 10 anos, Adrian Sena.

O cidadão, também, pode levar outros documentos que queira incluir, de forma opcional na nova CIN digital, como por exemplo: CNH, Cartão do SUS; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho; Carteira Profissional; Registro Militar; ou Tipo Sanguíneo.

Redação AM POST*