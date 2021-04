Amazonas já vacinou 70.437 pessoas contra influenza

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Amazonas vacinou, até esta quinta-feira (29/04), 70.437 pessoas contra a influenza. Com esse quantitativo, a cobertura vacinal no estado é de 4,8%. A campanha de vacinação contra a infecção viral está em curso e, nesta primeira etapa, as doses são destinadas a, principalmente, crianças, gestantes e puérperas; profissionais de saúde e indígenas.

Continua depois da Publicidade

O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Cristiano Fernandes, apontou que todos os 62 municípios do estado receberam doses dos imunizantes contra a influenza. “A distribuição das vacinas ocorre para os públicos prioritários e estamos aguardando novas remessas para avançar para novas fases”, afirma.

A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização da FVS-AM (PNI/FVS-AM), Izabel Nascimento, alerta para a necessidade de os integrantes dos grupos prioritários buscarem a vacina contra a influenza, respeitando intervalos entre as doses aplicadas contra Covid-19. “Esta vacina contra a influenza não pode ser aplicada simultaneamente com a dose contra a Covid-19. É preciso ter o intervalo mínimo de duas semanas”, destacou.

Indicadores – Até esta sexta-feira (30/04), conforme a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), do Ministério da Saúde, a FVS-AM distribuiu 714.800 doses de imunizante contra a influenza para os 62 municípios do estado. A meta de cobertura vacinal para essa vacina é de 90% da população-alvo, que é de 1,4 milhão de pessoas.

Continua depois da Publicidade

Das 70.437 doses únicas contra influenza aplicadas no Amazonas, 47.443 foram em crianças, 11.173 em gestantes, 8.683 em trabalhadores de saúde, 2.489 em puérperas, 447 em povos indígenas e 202 em idosos.

Influenza – A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade. A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no PNI em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e óbitos na população-alvo. Esta é a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que ocorre até 9 de julho de 2021.

Continua depois da Publicidade

Casos – Em 2020, foram registrados no Amazonas 11 casos de Influenza B e nove casos de Influenza A. Em 2021, até o momento, não há registro de Influenza.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM).

Continua depois da Publicidade

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos telefônicos da FVS-AM são (92) 3182-8550 e 3182-8551. Os contatos telefônicos do PNI/FVS-AM são 2129-2500 e 2129-2502.

* Com informações da assessoria de imprensa